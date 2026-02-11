in Jeep

Jeep Meridian 2026: ecco le novità principali per il SUV

Ecco le novità principali per il SUV

di

Jeep Meridian 2026

Jeep India ha presentato il nuovo Jeep Meridian 2026, consolidando il ruolo del modello nel segmento dei SUV premium a sette posti. L’aggiornamento introduce un’importante novità per le versioni Limited e Overland: i sedili della seconda fila ora sono scorrevoli, una soluzione che migliora sensibilmente comfort e versatilità, soprattutto per chi viaggia anche nella terza fila.

Ecco le novità annunciate per Jeep Meridian 2026

Il sistema consente uno scorrimento longitudinale fino a 140 mm per una porzione del sedile e 130 mm per l’altra, mantenendo la configurazione 40/60. Questo permette di modulare lo spazio interno in base alle esigenze, aumentando l’abitabilità della terza fila quando necessario.

Il risultato è un ambiente ancora più flessibile e funzionale, particolarmente apprezzabile quando tutti e sette i posti sono occupati. Con questo aggiornamento, Jeep Meridian 2026 si conferma una scelta ideale per le famiglie e per chi affronta viaggi lunghi, senza rinunciare a spazio, tecnologia e comfort.

Jeep Meridian 2026

Commentando l’aggiornamento, Kumar Priyesh, Business Head e Direttore – Automotive Brands, Stellantis India, ha dichiarato: ” Jeep Meridian 2026 continua a evolversi in linea con il nostro impegno a offrire ai nostri clienti un’esperienza di proprietà più significativa. L’introduzione dei sedili scorrevoli della seconda fila sulle varianti Limited e Overland è una risposta diretta al feedback dei clienti che desiderano un maggiore comfort della terza fila, soprattutto per le famiglie che viaggiano insieme. Questo aggiornamento completa il posizionamento premium della Meridian e rafforza la nostra attenzione nell’offrire miglioramenti ponderati e ispirati dai clienti”.

La seconda fila offre ora un’angolazione del busto di 23° e un’ulteriore reclinazione di 12° per un comfort maggiore, nel rispetto degli standard di sicurezza. Per consentire un facile ingresso/uscita ai passeggeri della terza fila, la nuova configurazione dei sedili consente una corsa di scorrimento di 310 mm (40% del sedile) / 290 mm (60% del sedile) con un’inclinazione in avanti di 33°, consentendo un ingresso/uscita confortevole.

La Jeep Meridian 2026 mantiene il suo design audace e sofisticato, caratterizzato dalla griglia a sette feritoie tipica di Jeep, dai gruppi ottici a LED e da una presenza su strada raffinata. All’interno, l’abitacolo continua a offrire materiali di alta qualità, superfici morbide al tatto e un abitacolo a tre file attentamente progettato per il comfort di tutti i sedili.

Le caratteristiche principali includono un tettuccio panoramico, un climatizzatore automatico bizona, sedili anteriori ventilati elettrici a 12 regolazioni e rivestimenti di alta qualità, che offrono un’esperienza di guida raffinata sia al conducente che ai passeggeri.

Jeep Meridian 2026

La Meridian continua inoltre a offrire tecnologie avanzate attraverso il suo quadro strumenti completamente digitale da 10,25 pollici e il sistema di infotainment touchscreen da 10,1 pollici, supportato dai servizi connessi Uconnect con oltre 30 funzionalità, tra cui funzioni del veicolo da remoto e aggiornamenti in tempo reale sullo stato del veicolo.

La sicurezza continua a essere un pilastro fondamentale della Jeep Meridian 2026, che offre oltre 70 funzioni di sicurezza attiva e passiva, tra cui funzionalità ADAS avanzate su varianti selezionate, progettate per le condizioni di guida indiane.

Il Meridian è alimentato dal collaudato motore diesel turbocompresso da 2,0 litri, che eroga 170 CV e 350 Nm di coppia con sistema Select-Terrain 4X4, garantendo prestazioni eccezionalmente elevate e capacità ineguagliabili con un’efficienza fino a 16,25 km/l (certificato ARAI).

