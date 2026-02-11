Jeep Meridian 2026: ecco le novità principali per il SUV

Jeep India ha presentato il nuovo Jeep Meridian 2026, consolidando il ruolo del modello nel segmento dei SUV premium a sette posti. L’aggiornamento introduce un’importante novità per le versioni Limited e Overland: i sedili della seconda fila ora sono scorrevoli, una soluzione che migliora sensibilmente comfort e versatilità, soprattutto per chi viaggia anche nella terza fila.

Ecco le novità annunciate per Jeep Meridian 2026

Il sistema consente uno scorrimento longitudinale fino a 140 mm per una porzione del sedile e 130 mm per l’altra, mantenendo la configurazione 40/60. Questo permette di modulare lo spazio interno in base alle esigenze, aumentando l’abitabilità della terza fila quando necessario.

Il risultato è un ambiente ancora più flessibile e funzionale, particolarmente apprezzabile quando tutti e sette i posti sono occupati. Con questo aggiornamento, Jeep Meridian 2026 si conferma una scelta ideale per le famiglie e per chi affronta viaggi lunghi, senza rinunciare a spazio, tecnologia e comfort.

Commentando l’aggiornamento, Kumar Priyesh, Business Head e Direttore – Automotive Brands, Stellantis India, ha dichiarato: ” Jeep Meridian 2026 continua a evolversi in linea con il nostro impegno a offrire ai nostri clienti un’esperienza di proprietà più significativa. L’introduzione dei sedili scorrevoli della seconda fila sulle varianti Limited e Overland è una risposta diretta al feedback dei clienti che desiderano un maggiore comfort della terza fila, soprattutto per le famiglie che viaggiano insieme. Questo aggiornamento completa il posizionamento premium della Meridian e rafforza la nostra attenzione nell’offrire miglioramenti ponderati e ispirati dai clienti”.

La seconda fila offre ora un’angolazione del busto di 23° e un’ulteriore reclinazione di 12° per un comfort maggiore, nel rispetto degli standard di sicurezza. Per consentire un facile ingresso/uscita ai passeggeri della terza fila, la nuova configurazione dei sedili consente una corsa di scorrimento di 310 mm (40% del sedile) / 290 mm (60% del sedile) con un’inclinazione in avanti di 33°, consentendo un ingresso/uscita confortevole.

La Jeep Meridian 2026 mantiene il suo design audace e sofisticato, caratterizzato dalla griglia a sette feritoie tipica di Jeep, dai gruppi ottici a LED e da una presenza su strada raffinata. All’interno, l’abitacolo continua a offrire materiali di alta qualità, superfici morbide al tatto e un abitacolo a tre file attentamente progettato per il comfort di tutti i sedili.

Le caratteristiche principali includono un tettuccio panoramico, un climatizzatore automatico bizona, sedili anteriori ventilati elettrici a 12 regolazioni e rivestimenti di alta qualità, che offrono un’esperienza di guida raffinata sia al conducente che ai passeggeri.

La Meridian continua inoltre a offrire tecnologie avanzate attraverso il suo quadro strumenti completamente digitale da 10,25 pollici e il sistema di infotainment touchscreen da 10,1 pollici, supportato dai servizi connessi Uconnect con oltre 30 funzionalità, tra cui funzioni del veicolo da remoto e aggiornamenti in tempo reale sullo stato del veicolo.

La sicurezza continua a essere un pilastro fondamentale della Jeep Meridian 2026, che offre oltre 70 funzioni di sicurezza attiva e passiva, tra cui funzionalità ADAS avanzate su varianti selezionate, progettate per le condizioni di guida indiane.

Il Meridian è alimentato dal collaudato motore diesel turbocompresso da 2,0 litri, che eroga 170 CV e 350 Nm di coppia con sistema Select-Terrain 4X4, garantendo prestazioni eccezionalmente elevate e capacità ineguagliabili con un’efficienza fino a 16,25 km/l (certificato ARAI).