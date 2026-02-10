Volkswagen Touran, l’ultima monovolume che resiste (ancora per poco)

La Volkswagen Touran rischia di diventare l’ennesimo cadavere eccellente di un’epoca in cui le auto si progettavano per essere utili, non solo fotogeniche. Lanciata nel 2003, rinnovata nel 2015, lunga 453 cm e capace di ospitare sette persone in comodità, la Touran rappresenta tutto ciò che il mercato contemporaneo disprezza, ovvero razionalità, spazio vero, praticità senza fronzoli.

Vent’anni fa l’offerta della Touran era brillante per la sua varietà: benzina, diesel, GPL, metano, persino una versione Cross con trazione integrale e protezioni in plastica. Oggi? Motore 1.5 benzina o 2.0 diesel, trazione anteriore, punto. Il resto è stato spazzato via dall’ondata dei SUV, che promettono spazio ma poi fanno fare il Tetris nel bagagliaio.

La storia delle monovolume è costellata di tentativi coraggiosi, alcuni geniali, altri discutibili. La Renault Espace del 1984 ha aperto la strada, la Scenic è diventata crossover tradendo se stessa. La Peugeot 1007 con porte scorrevoli motorizzate sembrava rivoluzionaria in città, la Ford B-Max ha provato a replicare, la Opel Meriva con porte “ad armadio” ha fatto discutere. E poi, ovviamente, c’è lei, la Fiat Multipla del 1998, sei posti su due file, meno di quattro metri, estetica aliena.

Le superstiti sono poche ormai. C’è il BMW Serie 2 Active Tourer, il Mercedes Classe B, la Honda Jazz. Il resto? Derivati da furgoni commerciali travestiti da auto civili come Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo Life, Peugeot Rifter, Ford Tourneo, e pochi altri. Pratici, ma con il fascino da capannone industriale. Niente che possa ancora attrarre migliaia, o milioni, di famiglie con l’amore per lo spazio abbondante e la fissa per i viaggi in sette.

La Touran resiste, ma solamente per ora. Per poco probabilmente. D’altronde, i numeri di mercato non mentono. Le famiglie hanno scelto: meglio sembrare pronti per un safari che ammettere di aver bisogno di spazio per i seggiolini.