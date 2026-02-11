Fiat 500 è stata la numero 1 nel suo segmento a gennaio 2026 in Germania

L’Autorità Federale Tedesca per la Motorizzazione (KBA) ha diffuso i dati relativi alle immatricolazioni di gennaio 2026, evidenziando un risultato di rilievo per la Fiat 500. La city car italiana si è infatti posizionata al vertice della categoria “Mini”, conquistando una quota di mercato significativa.

L’Ente federale tedesco per i trasporti a motore colloca la Fiat 500 in cima alle statistiche relative alle vendite

Nel dettaglio, quasi un’auto nuova su tre registrata in questo segmento è stata una Fiat 500, che ha raggiunto una quota precisa del 31,5% delle immatricolazioni. Un dato ancora più significativo se si considera che il comparto “Mini” ha subito una marcata flessione rispetto a gennaio 2025. In controtendenza, Fiat ha registrato un incremento straordinario, più che quintuplicando le immatricolazioni del modello rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La Fiat 500 è disponibile con due tecnologie di propulsione. La nuovissima 500 Hybrid combina un motore a benzina con un motore elettrico. Ciò si traduce in un consumo di carburante di poco superiore ai cinque litri. La 500 Electric è stata il veicolo completamente elettrico (BEV) più venduto nel suo segmento nel 2025.

“Il 2026 inizia con la stessa intensità con cui si è concluso il 2025 per FIAT. Il continuo successo della Fiat 500 dimostra che la nostra strategia di prodotto ha risposto perfettamente alle richieste del mercato. Con la nuova 500 Hybrid, offriamo una tecnologia di propulsione attualmente molto apprezzata anche nel segmento delle utilitarie. I nuovi incentivi statali per i veicoli elettrici come la Fiat 500 Electric forniranno ulteriore impulso al nostro marchio”, ha commentato Andreas Mayer, Responsabile del marchio FIAT in Germania.

La nuova Fiat 500 Hybrid utilizza la tecnologia mild-hybrid, che coniuga il piacere di guida con consumi e costi di esercizio ridotti. Il principio: l’efficiente motore a benzina è supportato da un motore elettrico, ad esempio nelle partenze da fermo e in accelerazione. Questo riduce il consumo di carburante. La batteria si ricarica durante la guida. La 500 Hybrid eroga 48 kW (65 CV). Attualmente, le versioni di carrozzeria disponibili sono una classica berlina a due porte e una cabriolet con capote in tela ad azionamento elettrico.

La Fiat 500 Elettrica è disponibile in due livelli di potenza: 70 kW (equivalenti a 95 CV) e 87 kW (118 CV). Sono disponibili due diversi pacchi batteria: la batteria da 23,8 kWh offre un’autonomia fino a 257 chilometri secondo il ciclo WLTP, mentre la batteria da 42 kWh estende l’autonomia fino a 320 chilometri secondo il ciclo WLTP. Sono disponibili tre stili di carrozzeria: hatchback, cabrio e una variante 3+1 con una seconda porta sul lato passeggero. Ciò offre maggiore praticità, ad esempio per caricare i sedili posteriori.