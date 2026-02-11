Ferrari Luce: sarà questo il suo design?

Ferrari Luce sarà la grande novità di questo 2026 per la casa automobilistica del cavallino rampante. Si tratta del nome scelto per la prima super car elettrica della casa di Maranello. Nei giorni scorsi sono state svelate le prime immagini degli interni mentre rimane ancora top secret il design esterno di cui si può ipotizzare qualcosa solo attraverso le foto spia trapelate negli ultimi mesi. Sulla base di queste e di quanto trapelato fino ad oggi sulle caratteristiche dell’atteso modello il famoso creatore digitale Avarvarii ha ipotizzato quello che potrebbe essere lo stile di questa vettura che di certo quando sarà svelata nel corso dell’anno farà parlare a lungo di se.

Ecco come potrebbe apparire Ferrari Luce secondo l’ultimo render apparso sul web

Per la precisione sarà maggio il mese in cui Ferrari Luce sarà rivelata al mondo intero. Per il momento ci accontentiamo di questo render ben fatto che ipotizza il suo stile. Diciamolo chiaramente: Luce non appare come una semplice Purosangue rinominata e privata delle coperture. Il design è profondamente diverso. Il frontale è più affilato e appuntito, con parafanghi anteriori scolpiti e un paraurti aggressivo dominato da ampie prese d’aria. Le minigonne marcate, gli specchietti di generose dimensioni e i passaruota posteriori molto pronunciati rafforzano una presenza scenica imponente. Dietro, spiccano sottili gruppi ottici a LED, un portellone dalle linee pulite e un diffusore di grandi dimensioni.

Pur condividendo qualche richiamo stilistico con la Purosangue, Ferrari Luce nasce come Ferrari interamente elettrica. È dotata di quattro motori, due anteriori e due posteriori, e adotta l’avantreno della hypercar F80. La potenza complessiva raggiunge 831 CV, alimentati da una batteria da 122 kWh integrata nel pianale e compatibile con ricariche fino a 350 kW.

Con oltre 2.300 kg, è la Ferrari più pesante mai prodotta, ma promette più di 530 km di autonomia, 0-100 km/h in 2,5 secondi e 310 km/h di velocità massima. L’abitacolo, firmato da Jony Ive, unisce suggestioni rétro e comandi fisici tradizionali, con dettagli sorprendenti come l’interruttore del launch control sopra la testa.

Vedremo dunque se sarà veramente questo lo stile di questo veicolo il cui debutto indubbiamente rappresenterà l’inizio di una nuova era per la casa automobilistica del cavallino rampante che speriamo possa essere altrettanto vincente di quella vissuta fino ad oggi.