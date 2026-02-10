Fiat Pulse avrà un’edizione speciale per il Lollapalooza Brazil 2026

Fiat, brand che negli ultimi cinque anni ha guidato il mercato automobilistico brasiliano per volumi di vendita, rinnova per il secondo anno consecutivo il ruolo di main sponsor di Lollapalooza Brasile, consolidando il proprio legame con le principali espressioni culturali del Paese. La collaborazione, che mette insieme due simboli fortemente radicati nell’immaginario locale come l’automobile e la musica, viene celebrata con il lancio di una versione speciale della Fiat Pulse, il primo SUV del marchio prodotto in Brasile. L’edizione, esclusiva e a tiratura limitata, nasce dalla versione Drive 1.3 CVT e sarà realizzata in soli 550 esemplari, un numero scelto per rendere omaggio ai cinquant’anni di presenza Fiat nel mercato brasiliano.

L’edizione speciale Lollapalooza Brasil presenta elementi di design e tecnologia concepiti per incarnare l’energia giovane e urbana del festival. Tra le sue caratteristiche distintive figurano finiture interne ed esterne oscurate, un tetto bicolore, cerchi in lega da 16 pollici nero lucido, un nuovo battitacco personalizzato, un adesivo esclusivo con il nome del festival sulle fiancate e un badge numerato che garantisce l’autenticità e l’esclusività di ogni unità.

“La prima partecipazione di Fiat al Lollapalooza Brazil lo scorso anno è stata un successo e sono certo che quest’anno non sarà da meno. Per il 2026, abbiamo presentato una nuova edizione speciale di Pulse, arricchita da elementi che riflettono l’energia del festival, combinando design, tecnologia e innovazione, avvicinando ancora di più il marchio a un pubblico connesso e appassionato di esperienze uniche”, commenta Federico Battaglia, Responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Oltre al suo aspetto accattivante, l’edizione speciale offre funzionalità che migliorano l’esperienza di guida e il comfort del conducente, come la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio posteriori per una maggiore sicurezza, il climatizzatore automatico e digitale, i fari e le luci posteriori a LED, il sistema keyless e l’avviamento a distanza che aggiungono praticità alla vita di tutti i giorni e un centro multimediale da 10 pollici con connessione wireless ad Android Auto e Apple CarPlay, per un’esperienza tecnologica completa.

L’edizione speciale Fiat Pulse Lollapalooza Brasil 2026 è disponibile nei colori Bianco Banchisa, Grigio Silverstone e Rosso Monte Carlo. Fiat sponsorizza anche il palco Perry’s by Fiat, che ospiterà diverse attrazioni il 20, 21 e 22 marzo.