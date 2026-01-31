Fiat Strada domina le vendite nel primo mese del 2026 in Brasile

Fiat Strada continua il suo dominio in Brasile e inizia il 2026 esattamente come aveva finito il 2025 e cioè dominando il mercato auto più importante del Sud America. I parziali di vendita relativi ai giorni scorsi indicano che il pickup compatto della casa torinese a due giorni dalla fine del mese aveva ottenuto 9.311 immatricolazioni, registrando così un vantaggio di quasi 4.500 unità sulla VW Polo (4.841), il modello più vicino in classifica.

Sembra dunque davvero inarrestabile la corsa di Fiat Strada che ormai da molti anni risulta puntualmente il modello più venduto in Brasile e uno dei più venduti in Sud America. Ricordiamo che questa vettura nei prossimi anni dovrebbe ricevere una nuova generazione che potrebbe entrarer a far parte della nuova famiglia Panda venendo venduta anche in Europa. Su questo progetto probabilmente avremo le idee più chiare quando Stellantis avrà rivelato i suoi piani strategici per ogni singolo marchio il prossimo 21 maggio.

Tornando alla classifica di vendita di gennaio 2026 in Brasile oltre a Fiat Strada segnaliamo la presenza di un’altra vettura di Fiat nella top 10 delle auto più vendute. Ci riferiamo alla Fiat Argo che si è piazzata al sesto posto con un totale di 3.908 immatricolazioni sempre a due giorni dalla fine del mese di gennaio.

Fiat Strada dunque si candida ad essere protagonista ancora per un lungo periodo nella gamma di Fiat in Sud America trainando anche il resto della gamma come conferma la presenza tra le auto più vendute di numerosi altri modelli. Oltre a Fiat Argo sesta, segnaliamo la presenza di Fiat Toro in undicesima posizione, Fiat Fastback in tredicesima, Fiat Mobi in quindicesima e Fiat Pulse in sedicesima. Insomma ben 6 modelli nelle prime sedici posizioni per Fiat in Brasile, niente male.