Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition: aperti gli ordini

FIAT presenta la nuova Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, un mix armonioso di eleganza italiana e impegno etico, progettato per cambiare il mondo con uno stile senza pari. La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, la massima incarnazione del design Made in Italy su quattro ruote, svelata durante le celebrazioni del 125 ° anniversario FIAT, che hanno coinciso simbolicamente con la celebrazione del 90 ° compleanno del Maestro Giorgio Armani, è ora disponibile per i clienti europei.

Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition rappresenta l’impegno di FIAT per la sostenibilità pur mantenendo lo stile e l’eleganza italiani

In una straordinaria rinascita della loro partnership, i due rinomati marchi italiani hanno nuovamente unito le forze. La loro prima collaborazione nel 2020 ha prodotto un’esclusiva 500e one-off, e ora i due marchi si sono riuniti per creare qualcosa di veramente eccezionale. Questa iniziativa segna la prima volta che due dei simboli più iconici di design, eleganza, artigianalità e innovazione dell’Italia hanno unito i loro talenti per produrre ciò che può essere descritto solo come eccellenza italiana senza tempo.

Questo veicolo, orgogliosamente prodotto nello stabilimento FIAT Mirafiori di Torino, è più di un semplice mezzo di trasporto; è un pezzo di dichiarazione, che riflette l’apice dell’esperienza di Giorgio Armani e la raffinata arte del Centro Stile FIAT di Torino. La collaborazione ha comportato un ampio lavoro tra il designer e il team FIAT per diversi mesi, con l’obiettivo di racchiudere l’essenza di entrambi i marchi in un unico capolavoro.

Il risultato è un veicolo realizzato con la stessa meticolosa attenzione ai dettagli e dedizione alla qualità che ci si aspetterebbe da una collezione di alta moda. Da qui il suo nome, un mix di scelte di qualità, materiali, colori e design generale che rispecchiano la stessa precisione e lo stesso stile che definiscono sia il mondo automobilistico che quello della moda e che si traducono in una vera edizione da collezione.

Questo capolavoro automobilistico e di moda, impreziosito da elementi di design realizzati esclusivamente per questa serie speciale, sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, solo nel corso del 2025. Per coloro che lo ordineranno, una lettera di benvenuto dedicata firmata da Olivier Francois e Giorgio Armani accompagnerà la consegna, aggiungendo un tocco personale e prestigioso all’esperienza.

Per la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition sono stati creati due colori distinti ed esclusivi, ognuno dei quali esalta l’elegante design hatchback dell’auto. Il primo è il verde scuro micronizzato, un colore moderno e tecnicamente avanzato che rispecchia lo stile distintivo e il gusto raffinato di Giorgio Armani. Il secondo è il Greige ceramico, una tonalità sofisticata e sfumata inventata da Armani. Questo colore unico fonde il grigio e il beige per produrre una tonalità elegante e distintiva, che riflette lo spirito innovativo della collaborazione.

Per l’esterno, i designer italiani si sono concentrati sulla riduzione al minimo di contrasti e abbellimenti per ottenere un look elegante e monocromatico che si allinea perfettamente con l’estetica di Armani. La caratteristica più sorprendente del design esterno sono le ruote, che sono state realizzate su misura per mostrare in modo evidente il logo GA su larga scala. Queste ruote fungono da punto focale, assicurando che l’auto faccia un’impressione audace da lontano. Il design non solo enfatizza lo spirito collaborativo del progetto, ma migliora anche l’efficienza aerodinamica attraverso una superficie sottilmente tridimensionale. Le ruote presentano una sofisticata finitura anodizzata bicolore brunita e delicate scanalature laterali, aggiungendo uno strato di raffinatezza ed eleganza all’aspetto generale.

Gli interni della 500e Giorgio Armani Collector’s Edition sono un esempio di eccezionale artigianalità, evidenziata da cuciture a chevron e motivi tridimensionali sugli inserti dei sedili centrali che evocano tecniche sartoriali tradizionali. L’uso dei materiali all’interno dell’abitacolo riflette sia l’eleganza che la massima qualità, fondendo metodi all’avanguardia e artigianali.

I tocchi innovativi includono un inserto del cruscotto realizzato in legno tagliato al laser, che offre una morbidezza simile a un tessuto lussuoso. Ciò è completato da elementi artigianali altamente dettagliati, come ricami intricati, che mostrano una dedizione all’artigianato raffinato. Il veicolo presenta anche il logo del Maestro milanese sulle ruote e sui sedili, con la sua firma ben visibile sul cruscotto, sulle portiere interne e sul lunotto posteriore, rafforzando il carattere distintivo della collaborazione e l’attenzione ai dettagli.

La 500e Giorgio Armani Collector’s Edition vanta caratteristiche all’avanguardia, tra cui i fari Full LED Infinity Design e un elegante tetto in vetro che ne esalta l’estetica moderna. Sul fronte tecnologico, l’auto è dotata di un sistema audio JBL di fascia alta, un display TFT da 7″, un NAV touch screen da 10,25″, radio DAB e supporta Wireless CarPlay/Android Auto per una connettività senza interruzioni. Sotto il cofano, il veicolo è azionato da un motore elettrico che eroga 87 kW e 118 CV, offrendo un’autonomia impressionante fino a 320 km secondo il ciclo combinato WLTP.

Inoltre, la 500e Giorgio Armani è dotata dell’ultimo ADAS e di un sistema di guida assistita di livello 2, che garantisce sia funzionalità avanzate sia un’esperienza di guida più sicura. L’entusiasmante edizione da collezione è attualmente disponibile per l’acquisto in Europa, con l’intenzione di estenderne la disponibilità ad altre regioni del mondo nel prossimo futuro.

Questa collaborazione unica nel suo genere è splendidamente catturata nell’accattivante ed elegante spot Ovation. La narrazione visiva inizia con la cover dell’iconica canzone “Città vuota”, mentre la telecamera segue il viaggio notturno della nuova Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition attraverso le strade deserte di Milano. Passando per punti di riferimento come l’Armani Hotel, le vie della moda di Milano e la boutique Armani, l’assenza di persone enfatizza il vuoto della città, vuota .

Mentre l’auto prosegue il suo viaggio, si verifica un momento sorprendente e spettacolare: l’iconica Via Montenapoleone si è trasformata in una passerella mozzafiato. Un pubblico impaziente attende l’arrivo della Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition e, quando l’auto fa finalmente il suo ingresso trionfale, l’atmosfera esplode in un’ovazione elegante ed emozionante. L’intera città sembra celebrare questo straordinario nuovo modello mentre appare lo slogan “Non guidarla, indossala”.