Fiat presenta “Piero Chiambretti sulla neve”, il nuovo spot tra ironia, Olimpiadi e promozioni

FIAT torna a puntare su creatività e ironia per raccontare la propria gamma e le promozioni di inizio 2026 con “Piero Chiambretti sulla neve”, il nuovo spot dedicato ai mesi di febbraio e marzo in Italia e legato al grande appuntamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A dieci anni dall’ultima collaborazione, Piero Chiambretti torna protagonista e firma il concept creativo di una campagna che sceglie un linguaggio leggero, surreale e dichiaratamente fuori dagli schemi.

Piero Chiambretti torna a essere protagonista in uno spot Fiat e firma il concept creativo di un progetto ironico e divertente

Al centro del progetto ci sono i quattro modelli chiave della nuova gamma FIAT: Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda – proposta in versione benzina, ibrida ed elettrica – e 600, anch’essa disponibile con motorizzazioni ibride ed elettriche. Un racconto corale che mette insieme prodotto, promozioni e immaginario olimpico, senza rinunciare al tono ironico che da sempre caratterizza il brand.

Lo spot, ambientato in un teatro di posa e declinato in due versioni, gioca apertamente con il confine tra realtà e finzione. L’estetica è cartoonish, dinamica, quasi onirica. L’apertura è affidata a una scena destinata a restare impressa: da un frigorifero vintage FIAT emerge Chiambretti, che pronuncia la battuta “Quando vedo una FIAT, mi sciolgo!”. Da lì parte una sorta di danza visiva sulle note della Hungarian Dance, che coinvolge le vetture e una serie di atleti impegnati in sport ispirati alle discipline olimpiche invernali: curling, sci di fondo, pattinaggio, hockey e bob. Sullo sfondo scorrono Milano e Cortina, ricreate attraverso scenografie teatrali che amplificano la dimensione sospesa tra sogno e gioco.

Con questa campagna, FIAT ribadisce i propri valori di vicinanza, leggerezza e ottimismo, scegliendo una comunicazione empatica e accessibile. I due spot saranno trasmessi in diversi formati sulle principali emittenti italiane, affiancati da contenuti digital e da una campagna stampa multisoggetto.

A supporto della comunicazione arrivano anche promozioni particolarmente aggressive: Pandina Hybrid proposta da 9.950 euro, anche senza permuta o rottamazione, e offerte dedicate su 500 Hybrid, Grande Panda e 600 Hybrid, tutte legate a finanziamenti Stellantis Financial Services. Una strategia che unisce spettacolo e concretezza, in perfetto stile FIAT.