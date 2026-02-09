Volkswagen ID. Beetle: il mitico Maggiolino potrebbe tornare nel 2027 come elettrica

Nel panorama automobilistico pochi modelli possono vantare un’eredità paragonabile a quella del mitico Maggiolino di Volkswagen, conosciuto al di fuori dei confini italiani come Beetle. Anche chi non ha mai apprezzato particolarmente questo modello riconosce il suo valore storico e il ruolo che ha avuto nella cultura automobilistica globale. Proprio per questo motivo l’idea di una sua reinterpretazione moderna continua a riemergere ciclicamente, soprattutto in chiave elettrica, soluzione che oggi rappresenterebbe l’evoluzione più naturale per un’icona di questo tipo.

Volkswagen ID. Beetle: ecco come potrebbe diventare il Maggiolino elettrico

Dal punto di vista tecnico, una rinascita della Volkswagen Beetle potrebbe basarsi sulla piattaforma modulare MEB, già utilizzata per gran parte della gamma elettrica del gruppo Volkswagen. Questa architettura supporta configurazioni molto diverse tra loro, consentendo vari livelli di potenza, capacità di batteria e autonomia, oltre alla possibilità di adottare uno o più motori elettrici. Un eventuale ritorno del modello in formato elettrico segnerebbe una novità assoluta, considerando che le generazioni precedenti erano esclusivamente equipaggiate con motori termici, benzina o diesel, variabili a seconda dei mercati.

In una simile configurazione, il modello entrerebbe logicamente nella famiglia elettrica ID., assumendo una denominazione coerente con la strategia del marchio. Una Volkswagen ID. Beetle potrebbe potenzialmente attirare un forte interesse commerciale, sostenuta dalla base di appassionati storici e dal valore simbolico del nome. Tuttavia, al momento non esistono indicazioni concrete che suggeriscano un reale sviluppo del progetto, né in versione elettrica né con altre soluzioni tecniche.

Nonostante l’assenza di piani ufficiali, la Volkswagen Beetle continua a vivere attraverso interpretazioni digitali e concept virtuali. Uno degli ultimi esempi arriva da un render pubblicato online, che propone una reinterpretazione moderna ma fedele alle proporzioni classiche del modello. La carrozzeria mantiene linee morbide e riconoscibili, integrate in una configurazione a quattro porte con portellone posteriore compatto, mentre il frontale richiama chiaramente l’identità storica della vettura.

Il progetto virtuale segue un approccio evolutivo, mantenendo molti tratti distintivi della Beetle originale invece di stravolgerne completamente il design. Al di là delle interpretazioni digitali, resta il fatto che la Volksagen Beetle occupa un posto unico nella storia dell’automobile. Che torni o meno in futuro, in versione termica o elettrica, la sua identità resta uno dei riferimenti più riconoscibili mai prodotti dall’industria automobilistica.