Fiat festeggia le 500.000 unità di Cronos prodotte in Sud America

Apprezzata per uno stile elegante, un abitacolo generoso e uno dei bagagliai più grandi della categoria, con 525 litri di capacità, la Fiat Cronos raggiunge un traguardo importante all’inizio del 2026. La berlina compatta ha infatti superato quota 500.000 esemplari prodotti nello stabilimento Stellantis di Ferreyra, a Córdoba, in Argentina. Il recente aggiornamento estetico, introdotto nel corso dell’ultimo anno e caratterizzato da gruppi ottici a LED con firma luminosa pixel, ha rafforzato l’appeal del modello. A questo si aggiungono consumi contenuti e una grande facilità d’uso in ambito urbano, elementi che continuano a rendere la Cronos una delle proposte più interessanti del suo segmento.

Advertisement

Fiat Cronos inaugura il 2026 con il traguardo delle 500.000 unità prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Córdoba

Più sofisticata e moderna, la Cronos si presenta con un nuovo design. La griglia anteriore è ora formata da blocchi tridimensionali distribuiti orizzontalmente, che conferiscono maggiore eleganza all’aspetto generale, oltre al paraurti che segue lo stesso design. Per completare il look, tutte le versioni hanno ricevuto nuovi cerchi, con particolare attenzione al nuovo design da 16″ sulle versioni Precision 1.3 AT, cerchi in acciaio ridisegnati sulle versioni Drive e specchietti retrovisori esterni neri lucidi su tutta la gamma.

Internamente, la berlina mantiene la sua raffinatezza con finiture e cielo oscurati. Il modello 2026 offre anche il mirroring wireless per Android Auto e Apple CarPlay con un centro multimediale touchscreen da 7″, offrendo un’esperienza di guida più intuitiva e personalizzata.

Advertisement

“Raggiungendo le 500.000 unità prodotte, la Cronos riafferma la sua rilevanza nel settore. È una berlina in continua evoluzione, allineata alle esigenze del consumatore urbano. Questo traguardo riflette il lavoro integrato dei nostri team e la fiducia che i consumatori ripongono in Fiat“, sottolinea Federico Battaglia, Responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

La Fiat Cronos si distingue come una delle berline preferite dai consumatori. Nel 2025, il modello è stato la seconda berlina più venduta in tutto il Sud America, oltre a essere l’autovettura più venduta in Argentina, a dimostrazione della sua forza e importanza nella regione.