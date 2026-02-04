Fiat Pandina: anche a febbraio 2026 offerta in promozione ad un prezzo di 9.950 euro

Anche a gennaio 2026 Fiat Pandina è stata la vettura più venduta in Italia. L’utilitaria presente sul mercato da oltre 14 anni ha doppiato le più dirette inseguitrici: Jeep Avenger e Citroen C3. Come accade ormai da diversi mesi, anche a febbraio Fiat Panda viene proposta con un prezzo davvero interessante per tutto il mese. La vettura infatti è disponibile a partire da 9.950 euro, una cifra decisamente allettante se confrontata con il listino ufficiale di 15.950 euro.

A febbraio 2026 Fiat Pandina proposta in promozione in Italia ad un prezzo sotto i 10 mila euro

Lo sconto complessivo è di 6.000 euro e, dettaglio non scontato di questi tempi, non è richiesta alcuna rottamazione. Tutti i clienti possono beneficiare di uno sconto diretto di 4.500 euro, a cui si aggiungono ulteriori 1.500 euro a fronte della sottoscrizione di un finanziamento con Stellantis Financial Services Italia. Il pagamento dilazionato è quindi l’unica condizione per accedere all’offerta più aggressiva.

La promozione è valida sulla Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 CV in allestimento Pop. Un esempio di finanziamento prevede un anticipo di 1.335 euro, 35 rate mensili da 99 euro ciascuna, con TAN fisso all’8,99% e TAEG al 13,31%, oltre a una rata finale, pari al valore futuro garantito, di 8.431,50 euro. Considerando anticipo, rate e maxi rata, il costo complessivo dell’auto si attesta intorno ai 13.300 euro.

Chi preferisse evitare il finanziamento può comunque accedere a prezzi interessanti. La Panda Pop viene proposta a 12.000 euro, la versione Icon sale a 12.850 euro, mentre la Cross, top di gamma, raggiunge i 15.100 euro (prezzi salvo oneri finanziari).

Tre proposte diverse, tutte competitive, per un’auto che punta su semplicità, affidabilità e costi di gestione contenuti. Il motore mild hybrid da 1.0 litro e 65 cavalli non promette prestazioni brillanti, ma resta una scelta razionale e duratura per chi cerca mobilità essenziale e concreta.