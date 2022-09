Ferrari Purosangue e Lamborghini Urus: Super SUV a confronto

Il dibattito se per Ferrari e Lamborghini fosse stato il caso di pensare ad un SUV è da sempre aperto, perlomeno da quando le idee sono divenute realtà con Lamborghini che ha dato vita alla Urus. L’ultima arrivata, in termini strettamente cronologici, è invece la Ferrari Purosangue, un SUV che è un “non SUV” (come dicono a Maranello) presentato dal Cavallino Rampante lo scorso 13 settembre.

Se i punti di contatto tra Ferrari Purosangue e Lamborghini Urus sono molteplici, altrettanto variegato è anche l’elenco delle differenze che solidificano un rapporto assai distante fra le parti. Immaginiamo allora un confronto reale, utile per ragionare su un raffronto di qualità e caratteristiche di cui parleremo qui di seguito.

Le differenze tra Ferrari Purosangue e Lamborghini Urus sono importanti già nel design

In termini strettamente legati al design che caratterizza i due modelli al centro di questo confronto, si può ammettere che lo stile al centro della Ferrari Purosangue e della Lamborghini Urus risulta sensibilmente differente fra le due. Merito di due concezioni profondamente agli antipodi in termini di design, con Lamborghini più improntata verso gli spigoli vivi e Ferrari maggiormente indirizzata verso le forme più morbide.

Tale differenza nell’approccio si può apprezzare praticamente su ogni centimetro di carrozzeria disponibile. Per quanto riguarda invece i valori strettamente dimensionali, la Ferrari Purosangue si presenta più compatta in termini di lunghezza (497 centimetri, contro i 511 della Lamborghini Urus), quindi più bassa (159 centimetri contro 164), ma per un soffio più larga (203 centimetri contro 202); praticamente identico il passo, nell’ordine dei 3 metri utili per garantire comunque buone doti di abitabilità all’interno dell’abitacolo. Se si guarda alla capacità di carico, la Lamborghini Urus permette di stivare fino a 616 litri all’interno del vano di carico contro i “soli” 473 litri disponibili sulla Purosangue.

Grosse differenze sono quelle che si percepiscono anche all’interno dell’abitacolo. Entrambe presentano cinque porte di accesso, per la prima volta nel caso della Ferrari Purosangue, sebbene l’approccio sia differente. Proprio sulla Purosangue, infatti, l’apertura delle due portiere posteriori è infatti controvento, sfruttando portiere di piccole dimensioni rispetto a quelle ad apertura tradizionale adottate sulla Lamborghini Urus. Va poi detto che, se nel caso della Purosangue i due sedili posteriori sono separati dall’ampio tunnel centrale e permettono quindi di far accomodare esclusivamente due occupanti, nel caso della Urus c’è spazio per cinque persone.

Nonostante i richiami agli stilemi tipici del marchio, la plancia della Urus appare più tradizionale con due schermi touch sovrapposti sul mobiletto centrale e l’irrinunciabile virtual cockpit, nel caso della Ferrari Purosangue è stata praticata una piccola rivoluzione. La Purosangue non dispone infatti di schermi centrali, ma piuttosto duplica il cruscotto disposto alle spalle del volante piazzando un elemento pressoché identico di fronte al passeggero con schermo annesso di egual misura di quello a disposizione del guidatore. Il tunnel centrale si presenta con una dotazione stilistica più classica sulla Ferrari.

Aspirato contro sovralimentato

Decisamente differente è pure l’approccio al propulsore utilizzato; in entrambi i casi, comunque, l’elettrificazione non viene prevista. La Ferrari Purosangue utilizza un V12 a benzina aspirato da 725 cavalli di potenza, 6,2 litri di cilindrata e 716 Nm di coppia erogata. Due sono invece i turbo utilizzati sul V8 da 4.0 litri che equipaggia la Lamborghini Urus Performante che eroga una coppia maggiore, pari a 850 Nm, ma una potenza inferiore pari a 666 cavalli.

In entrambi i casi la trazione è integrale su tutte e quattro le ruote, mentre la velocità massima è più alta nel caso della Purosangue: 310 km/h contro i 303 km/h della Lamborghini Urus, mentre è identico il tempo utile per raggiungere i 100 km/h da fermo in appena 3,3 secondi. La Purosangue adotta un cambio automatico a otto rapporti con doppia frizione, mentre sulla Urus c’è il convertitore di coppia.

Prezzi a partire da 390.000 euro nel caso della Ferrari Purosangue, ovvero 260.000 euro nel caso della Lamborghini Urus Performante. Va detto che, se in Lamborghini sono state consegnate 20.000 Urus in poco meno di quattro anni, in casa Ferrari l’approccio alle vendite della Purosangue sarà più esclusivo visto che non supererà il 20% delle vendite totali del marchio.