Stellantis è leader del mercato automobilistico in Sud America

Stellantis apre il nuovo anno confermandosi al vertice del mercato sudamericano delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri. Nel solo mese di gennaio, le registrazioni complessive nell’area hanno superato le 73 mila unità, consentendo al gruppo di raggiungere una quota del 21,9%. Il risultato è stato trainato soprattutto dall’andamento positivo in Paesi chiave come Brasile e Argentina, dove le vendite hanno mostrato particolare solidità. La performance evidenzia inoltre un progresso rispetto alla fine dell’anno precedente, con un incremento di 0,6 punti percentuali rispetto ai dati registrati nel mese di dicembre, rafforzando ulteriormente la posizione di leadership del gruppo nella regione.

In Sud America Stellantis ha immatricolato oltre 73.000 veicoli, pari a una quota di mercato del 21,9%

Nel mercato brasiliano, l’azienda si è mantenuta al primo posto, con quasi 50.000 veicoli immatricolati nel mese e una quota di mercato del 30,6%, in aumento di 1,4 punti percentuali rispetto a dicembre 2025. Si tratta della migliore quota di mercato di Stellantis negli ultimi 10 mesi. In Brasile, la Fiat Strada ha iniziato l’anno da leader di mercato, con oltre 4.800 vendite in più rispetto al secondo veicolo classificato.

Anche in Argentina, Stellantis ha iniziato l’anno a ritmo sostenuto, raggiungendo una quota di mercato del 30,2% a gennaio, con un aumento di 7,0 punti percentuali rispetto a dicembre 2025. Questo risultato ha consolidato la leadership dell’azienda nel mercato argentino, con circa 19.000 unità immatricolate nel periodo.

La performance di gennaio è stata trainata dai due veicoli passeggeri più venduti in Argentina: la Fiat Cronos detiene il primo posto con oltre 3.200 unità vendute, seguita dalla Peugeot 208 con 2.800. La Peugeot 2008 si classifica al nono posto nelle vendite in tutti i segmenti con 1.700 unità.

In Cile, Stellantis si conferma costantemente tra i leader di mercato, partendo quest’anno dal secondo posto. L’azienda ha registrato una crescita della quota di mercato a gennaio, raggiungendo l’8,1%, con un incremento di 0,6 punti percentuali rispetto a dicembre. Durante questo periodo, nel Paese sono stati immatricolati oltre duemila veicoli.