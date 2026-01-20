Fiat Ducato premiato per la 18a volta consecutiva come veicolo base più popolare per i camper

Fiat Ducato continua a essere il veicolo base preferito dagli appassionati di camper in Germania. A confermarlo è il sondaggio annuale della rivista specializzata promobil, che ha incoronato il furgone italiano leader di categoria per il diciottesimo anno consecutivo. All’indagine hanno preso parte quasi 21.000 lettori, e il Ducato ha ottenuto il 45,8% delle preferenze complessive. Secondo la redazione di promobil, il successo è legato a diversi fattori chiave: l’elevata praticità nell’utilizzo quotidiano, la grande varietà di configurazioni disponibili e un rapporto qualità-prezzo giudicato particolarmente competitivo. Il concorso rappresenta un importante indicatore per i costruttori di camper e veicoli ricreazionali. Nell’edizione di quest’anno sono stati presi in esame 23 veicoli base diversi.

Fiat Ducato vince di nuovo nel sondaggio tra i lettori della rivista specializzata “promobil”

“Desidero ringraziare sinceramente i lettori di ‘promobil’ per la loro continua fiducia nel Fiat Ducato. Questa 18a vittoria da record nella categoria ‘Veicolo base per camper più popolare’ è per noi un impegno a continuare a offrire soluzioni innovative e propulsori efficienti. Siamo orgogliosi che il Fiat Ducato abbia difeso ancora una volta la sua reputazione nel 2025, rendendo il tempo libero e le vacanze ancora più piacevoli”, ha commentato Andreas Mayer, Amministratore Delegato di FIAT, Abarth, FIAT Professional e Pro One in Germania.

Il Fiat Ducato, in produzione dal 1982, è da decenni uno dei veicoli base di maggior successo per veicoli ricreazionali di varie dimensioni in tutta Europa. Anche le consegne ai produttori di camper hanno rappresentato una quota significativa della produzione totale nel 2025. Il veicolo di Fiat si è distinto come furgone allestito, nonché come telaio per modelli semintegrali e mansardati, e nella categoria dei camper integrali.

Nel 2025, in Germania sono stati immatricolati complessivamente 31.370 camper Fiat Ducato. Ciò corrisponde a una quota di mercato del 41,6%, con un aumento del 17,2% rispetto al 2024. Attualmente, in Germania sono immatricolati circa mezzo milione di veicoli ricreazionali basati sul Fiat Ducato.