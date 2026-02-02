Nuova Peugeot 208: ecco come potrebbe evolvere il design con la futura generazione

Nuova Peugeot 208 dovrebbe debuttare nel corso del 2027. Questo almeno secondo le ultime voci trapelate. Una conferma ufficiale la avremo il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa rivelerà il nuovo piano strategico di Stellantis. La futura generazione della berlina compatta della casa automobilistica del leone continuerà ad avere un ruolo di primo piano nella gamma del brand ancora per molti anni.

Un render immagina così la nuova Peugeot 208 che potrebbe debuttare tra fine anno e inizio di 2027

A quanto pare il suo design cambierà moltissimo rispetto al modello attuale prendendo ispirazione dal recente concept Peugeot Polygon mostrato dalla casa francese lo scorso anno che rappresenta una sorta di anticipazione di quello che sarà lo stile dei futuri modelli del marchio ad iniziare proprio dalla nuova Peugeot 208.

Sulla base di queste considerazioni e di quanto trapelato fino ad oggi a proposito della nuova peugeot 208, sul web nelle scorse ore è apparso un nuovo render che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo futuro modello di Peugeot.

L’artista digitale Larson Design, noto sui social con lo pseudonimo lars_o_saeltzer, ha immaginato in digitale quella che potrebbe essere la nuova Peugeot 208 del 2027, proponendo una visione personale e non ufficiale della futura citycar francese. Il progetto nasce dall’idea di fondere passato e futuro, recuperando alcuni tratti stilistici della storica Peugeot 205 e integrandoli con soluzioni più contemporanee ispirate al concept Polygon.

Secondo l’autore, questa reinterpretazione seguirebbe la stessa filosofia vista di recente con la Renault 5 E-Tech, puntando su un design “retro-moderno” capace di evocare nostalgia senza rinunciare all’innovazione. Al momento non esiste una data certa per l’uscita di scena dell’attuale 208, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che il cambio generazionale potrebbe avvenire tra la fine dell’anno e come detto poc’anzi il 2027. Peugeot ha comunque confermato che un’erede è in fase di sviluppo.

Il render di questa ipotetica nuova Peugeot 208 mostra una vettura compatta ma equilibrata, con firme luminose a tre artigli ripensate in orizzontale e un profilo classico, studiato per garantire abitabilità a quattro adulti e spazio per i bagagli. Sul fronte tecnico, è plausibile che Stellantis continui a offrire una gamma articolata, con motorizzazioni termiche, elettriche e possibili soluzioni ibride. Ma su questo ne sapremo di più già con il piano di Stellantis il 21 maggio e poi in fase di presentazione ufficiale del modello.