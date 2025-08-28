Fiat Cronos: torna sul mercato la versione più economica con cambio manuale e motore 1.3

Con l’introduzione del restyling della gamma 2026, la Fiat Cronos aveva inizialmente eliminato la versione Drive 1.3 manuale, la più economica disponibile senza ricorrere al motore 1.0. Questa scelta rappresentava un cambiamento nella strategia commerciale del marchio, che aveva puntato sulle versioni Drive 1.0 manuale o sulle varianti automatiche 1.3 Drive e 1.3 Precision con trasmissione CVT.

In Brasile torna in vendita la Fiat Cronos Drive 1.3

Tuttavia, il sito ufficiale di Fiat in Brasile ha recentemente ripristinato la Fiat Cronos Drive 1.3 manuale, che torna così a completare l’offerta insieme agli altri tre modelli della berlina prodotta in Argentina. La nuova inclusione mantiene le stesse modifiche estetiche e funzionali introdotte con il restyling, assicurando un equipaggiamento di serie sostanzialmente identico a quello della versione Drive 1.3 CVT. Questa mossa consente agli acquirenti di scegliere nuovamente una versione manuale più accessibile senza rinunciare a comfort e dotazioni moderne.

L’unico optional disponibile per la Fiat Cronos Drive 1.3 manuale 2026 è il pacchetto S-Design, lo stesso della versione 1.3 automatica. Al costo di R$ 4.090, il pacchetto include maniglie sul tetto anteriori e posteriori, aria condizionata digitale, finiture interne ed esterne S-Design, telecamera posteriore, fendinebbia a LED, accesso senza chiave, specchietto retrovisore con inclinazione automatica, volante in pelle e cerchi in lega da 15 pollici.

La meccanica della berlina di Fiat resta invariata: motore aspirato flex-fuel 1,3 litri a 8 valvole, con 107 CV e 13,6 kgfm con etanolo, e 98 CV e 13,2 kgfm con benzina, abbinato a un cambio manuale a cinque marce. Il prezzo di partenza della Cronos Drive 1.3 manuale 2026 è R$ 112.490, risultando R$ 5.500 più cara della Drive 1.0 manuale e R$ 4.000 più economica della 1.3 automatica CVT.

Pertanto, la Fiat Cronos Drive 1.3 manuale è principalmente priva del cruise control convenzionale e della modalità Sport rispetto alla versione Drive 1.3 automatica. È dotata di fari a LED, assistenza alla partenza in salita, allarme, avviso di velocità programmabile, aria condizionata, sedile del conducente regolabile in altezza, sistema multimediale da 7 pollici, connettività Android Auto e Apple CarPlay, computer di bordo, servosterzo elettrico, specchietti e maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria, cerchi in acciaio con coprimozzi da 15 pollici, sensori di parcheggio posteriori, alzacristalli elettrici su tutte e quattro le porte e volante regolabile in altezza. Solo il colore Vulcano Black non prevede costi aggiuntivi.

Le tinte tinta unita Montecarlo Red e Banchisa White costano R$ 990 in più, mentre i metallizzati Bari Silver e Silverstone Grey, così come il perlato Alaska White, costano R$ 1.990 in più.