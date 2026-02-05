Nuova Alfa Romeo Montreal torna in vita nelle vesti di SUV coupè ma solo nel mondo virtuale

Di tanto in tanto tra i fan del biscione e i semplici appassionati di auto si torna a parlare di una nuova Alfa Romeo Montreal. Sono in tanti ad augurarsi che in futuro la casa milanese possa riportare in vita il mitico modello magari grazie al programma BottegaFuoriserie che entro fine anno potrebbe annunciare la seconda novità per il biscione dopo la nuova 33 Stradale che ha debuttato nel 2024. Al momento però notizie certe sul suo ritorno non ve ne sono. Anzi pare proprio che le chance siano davvero poche almeno per il momento.

Originale ipotesi dal web: una nuova Alfa Romeo Montreal in versione SUV coupé

Nonostante ciò sul web si prova ugualmente ad immaginare ipotetici futuri modelli del biscione in attesa di avere notizie ufficiali che potrebbero arrivare il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis e di conseguenza sapremo quanti e quali modelli arricchiranno da qui al 2030 la gamma di Alfa Romeo. Nel frattempo sul web c’è chi ha provato ad immaginare una particolarissima versione della nuova Alfa Romeo Montreal immaginata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale come un SUV coupè di grandi dimensioni.

Si tratta di un render pubblicato su Instagram nella pagina car.design.trends e che a quanto pare sarebbe stato realizzato dall’artista virtuale noto come “chrisgx13” sui social media. Questo talentuoso designer francese, specializzato in grafica digitale, lavora oggi come Senior Car Designer presso il centro Ford di Colonia, in Germania. Grande appassionato di automobili, nella vita reale guida una Mazda MX-5 Miata RF di generazione ND. Di recente, però, ha deciso di confrontarsi con un’icona del passato, reinterpretando in chiave moderna l’Alfa Romeo Montreal, prodotta tra il 1970 e il 1977 e resa inconfondibile dai fari carenati “a griglia” e dalle prese d’aria laterali.

Nel suo progetto, tuttavia, l’erede spirituale della Montreal cambia radicalmente forma. Infatti questa nuova Alfa Romeo Montreal immaginata dal creatore digitale non è più una classica coupé 2+2, ma assume i tratti di un coupé SUV, seguendo le tendenze attuali del mercato. Nonostante l’impostazione da crossover rialzato, il concept conserva diversi richiami all’originale, come le feritoie laterali e le coperture a griglia reinterpretate per fari e fanali a LED.

Il render di questa nuova Alfa Romeo Montreal immagina inoltre una configurazione completamente elettrica, che potrebbe teoricamente derivare dalla base tecnica della nuova 33 Stradale elettrica, pur con una potenza inferiore ai 750 CV. Una scelta che, però, renderebbe difficile una diffusione sul mercato nordamericano, oggi meno favorevole ai veicoli elettrici. In quest’ottica, una versione con il V6 biturbo da 3,0 litri da oltre 600 CV apparirebbe decisamente più coerente con le aspettative di quel pubblico.

A noi il render francamente ci ha anche ricordato la famigerata Alfa Romeo E-Jet che nei piani dell’ex numero uno di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato sarebbe dovuta essere la futura top di gamma del biscione con la quale il brand premium avrebbe finalmente sfondato anche nel difficile mercato degli Stati Uniti. Si sarebbe trattato infatti di un SUV coupè di grandi dimensioni, lungo circa 5 metri che avrebbe rappresentato il non plus ultra del biscione in termini di lusso, tecnologia, design e prestazioni.

Come sappiamo però alla fine con il cambio della guardia al vertice del biscione si è deciso di cambiare strategia con il nuovo CEO Santo Ficili che ha deciso di fare a meno di modelli di grandi dimensioni giudicati “non il territorio” del marchio. Di conseguenza saranno le future Alfa Romeo Stelvio e Giulia le top di gamma del marchio che non andrà oltre il segmento D.