Maserati GranTurismo e GranCabrio nominate Car and Driver Editors’ Choice Honorees 2026 tra le auto di lusso

Maserati ha comunicato che la GranTurismo e la GranCabrio sono state inserite tra le Car and Driver Editors’ Choice Honorees 2026 nella categoria delle sportive di lusso. Si tratta di un riconoscimento di grande prestigio, assegnato da una delle riviste automobilistiche più autorevoli a livello internazionale. Essere selezionati nell’“albo d’onore” di Car and Driver rappresenta un risultato significativo per il marchio del Tridente, che vede così premiate le sue ultime interpretazioni di eleganza, prestazioni e piacere di guida nel panorama delle auto sportive di alta gamma.

La classifica annuale “Editors’ Choice” di Car and Driver evidenzia i veicoli che si posizionano al vertice delle rispettive categorie attraverso una valutazione completa, che include test strumentali e guida in condizioni reali. I redattori valutano fattori chiave come prestazioni, caratteristiche, valore e piacere di guida per aiutare gli acquirenti a identificare le opzioni migliori nell’attuale mercato dei veicoli nuovi.

Le Maserati GranTurismo e GranCabrio Model Year 2026 riescono a fondere in modo equilibrato anima sportiva e comfort di alto livello, risultando ideali anche per i viaggi più lunghi. Sviluppate e costruite in Italia, rappresentano una sintesi autentica della visione Maserati del lusso e del piacere di guida. Le versioni Trofeo adottano il V6 biturbo Nettuno, un propulsore progettato internamente che utilizza una sofisticata tecnologia di combustione a precamera, ispirata direttamente al mondo della Formula 1.

A esaltare ulteriormente l’esperienza di guida contribuisce il nuovo impianto di scarico sportivo, ora incluso di serie sulle GranTurismo e GranCabrio Trofeo con motore termico. Questa soluzione conferisce una firma sonora ancora più marcata al Nettuno V6, rafforzando il carattere distintivo e l’identità del Tridente.

La GranTurismo e la GranCabrio sono inoltre protagoniste del programma Maserati Fuoriserie con due speciali creazioni one-off: la GranTurismo Meccanica Lirica One-Off e la GranCabrio Meccanica Lirica One-Off. Ispirate alla tradizione modenese, dove eccellenza meccanica e musica lirica convivono, entrambe presentano dettagli esclusivi, tra cui colori esterni esclusivi, tra cui Rosso Velluto e Oro Lirico , finiture interne personalizzate e dettagli di design unici che celebrano il ritorno della produzione di GranTurismo e GranCabrio nello stabilimento Maserati di Modena.

“Maserati vanta una lunga tradizione nella creazione di gran turismo straordinarie e ricercate”, ha dichiarato Andrea Soriani, Responsabile di Maserati Americas. “Le ultime GranTurismo e GranCabrio incarnano lo stile italiano, le prestazioni entusiasmanti e la raffinatezza senza tempo che contraddistinguono il marchio. Siamo onorati di vederle premiate da Car and Driver, una delle voci più influenti del settore”. Con una discendenza che risale all’originale Maserati A6 1500 Grand Tourer, GranTurismo e GranCabrio continuano a esprimere l’inconfondibile stile italiano, rendendo omaggio alla tradizione Maserati e guardando con fiducia al futuro del marchio.



