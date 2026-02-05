Stellantis inizia bene il suo 2026 in Spagna e Portogallo

Per Stellantis arrivano ottime notizie dalla Penisola Iberica. Sia per quanto riguarda la Spagna che per il Portogallo il gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa ha di che festeggiare avendo iniziato il suo 2026 nel migliore dei modi. In Portogallo l’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA nel 2021 è leader di mercato sia tra le auto che tra i veicoli commerciali.

Il 2026 di Stellantis è partito con il piede giusto sia in Spagna che in Portogallo come confermano i dati di vendita di gennaio

Secondo i dati ACAP pubblicati per gennaio, Stellantis ha venduto un totale di 5.629 veicoli (autovetture + veicoli commerciali leggeri) nel primo mese dell’anno, un volume che rappresenta una quota di quasi un terzo (29,6%) del mercato portoghese e un sostanziale aumento delle vendite del 42,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Da notare che la crescita del mercato è stata del 14,8%.

Per tipologia di veicolo, il Gruppo è stato leader anche nei veicoli passeggeri, registrando una significativa crescita delle vendite del 69,8% con 4.818 unità vendute, pari a una quota di mercato del 28,6%. Tra i veicoli commerciali leggeri, i marchi Stellantis hanno immatricolato un totale di 811 furgoni, raggiungendo una quota di mercato del 37,1%.

Con un’offerta di veicoli elettrici perfettamente adatta alle esigenze dei clienti portoghesi, sottolineata dalla continua innovazione tecnologica e adattata alle diverse caratteristiche dei segmenti di mercato, Stellantis rimane fortemente impegnata nel processo di elettrificazione del mercato automobilistico portoghese.

L’ampia gamma di modelli 100% elettrici dei suoi marchi ha portato Stellantis alla leadership del mercato 100% elettrico a gennaio, mese in cui ha immatricolato 1.295 veicoli, un volume superiore del 15,3% rispetto alle immatricolazioni dello stesso mese del 2025. Ciò ha assicurato una quota di mercato del 27,2%, il che significa che ha conquistato oltre un quarto del mercato nazionale. Ciò significa che più di 1 auto 100% elettrica su 4 vendute questo mese appartiene a uno dei marchi del Gruppo: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot e Leapmotor.

Di questi, 1.128 sono Veicoli Passeggeri, il che rappresenta una forte accelerazione della sua offerta, tradotta in un significativo aumento del 53,4% dei volumi rispetto a gennaio 2025, che gli ha garantito una quota di mercato del 26,0%. Nel segmento dei Veicoli Commerciali Leggeri, il Gruppo ha immatricolato 167 furgoni 100% elettrici , un volume superiore del 17,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, e ha raggiunto una quota di mercato del 39,0%.

Di particolare rilievo, in termini di prodotti, il fatto che le tre auto più vendute in Portogallo a gennaio appartenessero a due marchi Stellantis. La Peugeot 208 è stata l’auto più venduta nel mese in esame con 1.051 unità vendute, seguita dal SUV 2008 con 888 unità immatricolate, che rimane il SUV preferito dai clienti nazionali. Il terzo modello più venduto a gennaio è stata Opel Corsa, che ha immatricolato 503 unità.

Ma Stellantis sorride anche in Spagna dove il gruppo automobilistico risulta essere leader nel segmento dei veicoli elettrici nel mese di gennaio che si è da poco concluso. Stellantis Pro One, che comprende i marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, mantengono la loro solida leadership nel mercato spagnolo, confermando i buoni risultati ottenuti nel 2025. Rappresentano il 30,2% delle immatricolazioni di veicoli commerciali nel Paese, con 4.014 unità immatricolate nel mese di gennaio.

Per quanto riguarda i marchi, Peugeot si è assicurata un posto sul podio con 1.427 immatricolazioni e una quota di mercato del 10,7%. Degna di nota anche la crescita di Opel, che ha chiuso gennaio con 748 unità e una quota di mercato del 5,6%, cifre che rappresentano un aumento del 31% rispetto allo stesso mese del 2025 e del 174% rispetto al 2024.

A gennaio, il Citroën Berlingo è stato il protagonista. Si è confermato il veicolo commerciale più venduto in Spagna, il Paese in cui viene prodotto, con 843 immatricolazioni e una quota di mercato del 14,6% nel suo segmento. Nel frattempo, il Fiat Ducato si è classificato tra i primi quattro della sua categoria con 308 unità immatricolate e una quota di mercato del 9,6%.