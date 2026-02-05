Fiat: ecco i modelli più economici in offerta a febbraio 2026

Fiat vuole aumentare ulteriormente le sue quote di mercato in Italia che per la verità sono già molto alte grazie in particolare all’ottimo andamento di Panda che si conferma ancora una volta come l’auto più venduta in Italia e anche di Grande Panda che finalmente sta ingranando e il mese scorso ha chiuso al quarto posto tra le auto con più immatricolazioni. Per crescere ancora la casa torinese come ogni mese ha deciso di realizzare delle promozioni molto interessanti per chi desidera acquistare le sue auto.

Ecco le promozioni più “low cost” che riguardano la gamma Fiat a febbraio 2026

Oggi ci vogliamo concentrare solo sulle offerte più economiche quelle che riguardano auto che vengono offerte a meno di 16.500 euro. La proposta più economica resta la Panda/Pandina Pop, in promozione a 9.950 euro con finanziamento obbligatorio ma senza rottamazione. A chiudere il quadro c’è la Fiat Tipo diesel, considerata un vero best buy: 16.200 euro con motore 1.6 da 130 CV e uno sconto di circa 2.000 euro sul listino, con anticipo zero e maxi rata finale.

Molto interessante anche la promozione relativa alla Fiat 500 Hybrid, proposta con il noto mild hybrid 1.0 da 65 CV, attualmente in offerta a 15.950 euro. La promozione, valida fino a fine mese, prevede un piano con 35 rate da 99 euro, anticipo di 5.063 euro, maxi rata finale da 11.284 euro e tassi piuttosto elevati. Per accedere al prezzo è richiesta sia la rottamazione sia l’attivazione del finanziamento.

Salendo di categoria, la Fiat Grande Panda Hybrid con motore 1.2 da 110 CV viene proposta allo stesso prezzo della 500, ovvero 15.950 euro. Anche qui sono necessari rottamazione e finanziamento, con un esempio che prevede anticipo contenuto, rate da 149 euro per 35 mesi e una consistente rata finale. In alternativa, la Grande Panda benzina parte da 14.950 euro nell’allestimento Pop, sempre con formula finanziaria dedicata.