Model Y, il tramonto: c’era una volta il SUV elettrico più venduto al mondo

La trovi ovunque, dal casello dell’autostrada al parcheggio del supermercato, onnipresente. La Tesla Model Y è stata per anni il volto rassicurante della rivoluzione elettrica, convincendo intere famiglie a scambiare la pompa di benzina con una presa di corrente senza dover per forza soffrire in una minuscola city car. Ma oggi, con la concorrenza che morde le caviglie e un restyling di gennaio 2025 appena sfornato, lo status di “scelta obbligata” vacilla pericolosamente.

La star ha perso il suo smalto. Sebbene mantenga lo scettro di SUV a zero emissioni più venduto, la sua invulnerabilità sembra un ricordo del 2023, anno in cui dominava il mondo con 1,23 milioni di unità. Ora la Toyota RAV4 è tornata a bussare alla porta del primato globale, mentre le immatricolazioni del SUV di Musk scivolano del 13% in Europa e dell’8% negli Stati Uniti. Insomma, la Model Y è diventata un’auto quasi comune, forse troppo.

Il restyling del 2025 della Model Y ha cercato di metterci una pezza, risolvendo alcuni dei difetti più irritanti segnalati dagli utenti. Le sospensioni sono state finalmente rielaborate per offrire un comfort degno di questo nome, e l’insonorizzazione migliorata permette di viaggiare senza sentirsi dentro una galleria del vento.

All’interno regna il solito minimalismo dominato dallo schermo centrale, arricchito ora da un touchscreen per i passeggeri posteriori (a patto che non scegliate l’allestimento Standard). Lo spazio rimane il vero asso nella manica: con un volume di carico totale di 2.158 litri, di cui 854 litri nel solo bagagliaio posteriore, potrete trasportare l’intero guardaroba per le vacanze.

Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica sul metallo di Fremont. Manovrare questa balena elettrica nei parcheggi stretti rimane un incubo a causa del diametro di sterzata ridotto, e la visibilità posteriore è così scarsa che dovrete fidarvi delle telecamere più che dei vostri occhi. Aggiungete sistemi di assistenza alla guida a volte meno fluidi della concorrenza e un’esperienza di guida che punta tutto sull’efficienza piuttosto che sul piacere puro, e avrete il quadro completo. È ancora la miglior offerta sul mercato? Forse, ma non per molto evidentemente.