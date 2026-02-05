Leapmotor: le vendite in UK decollano nel 2026

Secondo i dati più recenti della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Leapmotor ha aperto il 2026 con risultati di rilievo, conquistando il secondo posto nelle vendite retail di veicoli elettrici a batteria tra i nuovi marchi cinesi nel Regno Unito. A meno di dodici mesi dal debutto sul mercato britannico, il brand ha raggiunto una quota del 2,6% nel segmento delle auto elettriche, in forte crescita. Un risultato che le consente di posizionarsi davanti a costruttori già affermati e marchi premium, Tesla inclusa.

Advertisement

Secondo gli ultimi dati SMMT, Leapmotor ha raggiunto una quota di mercato delle auto elettriche del 2,6% a gennaio

L’audace gamma di auto “valore senza compromessi” di Leapmotor, che propone un unico allestimento completo, si è dimostrata una proposta interessante per i clienti privati. Quasi la metà delle immatricolazioni Leapmotor a gennaio è stata effettuata da acquirenti privati, il che ha permesso al marchio di conquistare un solido settimo posto nella classifica delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) al dettaglio nel Regno Unito, con una quota di mercato del 5,4%.

Damien Dally, Amministratore Delegato di Leapmotor UK, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questo ottimo inizio d’anno e questi risultati dimostrano che la nostra missione, quella di diventare il marchio di veicoli elettrici più conveniente nel Regno Unito, sta prendendo piede. Nonostante il nostro debutto sia avvenuto meno di un anno fa, stiamo già superando alcuni dei marchi di veicoli elettrici più riconosciuti, sia nel settore retail che in quello delle flotte”.

Advertisement

Continuando a offrire veicoli elettrici entusiasmanti e di alta qualità, con prezzi trasparenti e innovazioni come LEAP-GRANT, abbiamo dimostrato ai consumatori del Regno Unito che non devono scendere a compromessi sulla qualità per accedere a una mobilità elettrica realmente conveniente”.

La gamma di veicoli completamente elettrici di Leapmotor è caratterizzata dalla stessa filosofia di allestimento “tutto di serie”, con tutti i modelli dotati di un livello completo di specifiche standard, insieme ai massimi livelli di qualità e alle tecnologie più recenti.

Advertisement

I prezzi partono da soli 14.495 sterline (IVA inclusa), incluso il LEAP-GRANT di 1.500 sterline, il primo del settore offerto dal marchio, per la pluripremiata T03, una delle auto elettriche a cinque porte più convenienti in vendita nel Regno Unito per i clienti privati. Caratterizzata da dimensioni esterne compatte, interni spaziosi e la praticità di una cinque porte, la T03 ha un’autonomia fino a 265 km (WLTP) e offre velocità di ricarica DC elevate.

Il B10 è l’ultimo modello a entrare in gamma ed è un SUV di taglia media pensato per unire stile raffinato, funzionalità degli interni e soluzioni tecnologiche evolute. Grazie alla batteria da 67,1 kWh garantisce fino a 430 km di autonomia nel ciclo WLTP, con un prezzo di partenza fissato a 29.995 sterline, già comprensivo del LEAP Grant da 1.500 sterline.

Advertisement

Al vertice dell’offerta si colloca la C10, un SUV di grandi dimensioni proposto a partire da 32.750 sterline chiavi in mano, inclusivo del LEAP Grant da 3.750 sterline. Riccamente equipaggiata, la C10 assicura fino a 263 miglia di autonomia WLTP e vanta una valutazione di sicurezza Euro NCAP a cinque stelle, condivisa con la B10.