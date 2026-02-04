Lancia protagonista al Racing Meeting 2026

Lancia sarà tra le protagoniste del Racing Meeting 2026 che si svolgerà dal 7 all’8 febbraio 2026, presso la Fiera di Vicenza. La casa automobilistica piemontese sarà presente con uno stand dedicato, che racconta il ritorno alle competizioni e il futuro sportivo del marchio, con in esposizione Ypsilon Rally2 HF Integrale, Ypsilon Rally4 HF, Nuova Ypsilon HF elettrica da 280 CV e Nuova Ypsilon HF Line ibrida da 110 CV.

Advertisement

Dal 7 all’8 febbraio 2026, alla Fiera di Vicenza, torna il Racing Meeting con Lancia protagonista

La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale è il modello di punta dell’attuale programma sportivo del marchio e segna il ritorno ufficiale di Lancia ai massimi livelli del rally internazionale, con l’impegno nel WRC2. Sviluppata secondo i più recenti regolamenti FIA, questa vettura nasce per coniugare prestazioni elevate, solidità meccanica e un continuo lavoro di sviluppo tecnico.

A supporto dell’attività agonistica c’è la Lancia Ypsilon Rally4 HF, l’auto che ha sancito il rientro concreto di Lancia nelle competizioni. Protagonista dei campionati nazionali e del Trofeo Lancia, è pensata come porta d’accesso per i giovani piloti, grazie a un equilibrio tra performance, costi contenuti e un forte valore formativo.

Advertisement

Sul fronte stradale spicca la Nuova Lancia Ypsilon HF, versione più sportiva della gamma. Elettrica da 280 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e propone un assetto dedicato, ispirato alle storiche sportive del marchio. Chiude la gamma la Ypsilon HF Line, che porta lo stile e l’identità HF in una veste più elegante e accessibile, con motorizzazione mild hybrid da 110 CV.

Lo stand di Lancia ospiterà la premiazione ufficiale dei piloti del Trofeo Lancia 2025 e l’annuncio dei programmi sportivi per il 2026, confermando il Rally Racing Meeting come snodo centrale del racconto racing del marchio.

Advertisement

Fulcro culturale dell’edizione 2026 sarà la mostra “Italia da Corsa”, presentata da Miki Biasion: un’esposizione che riunisce 30 auto da competizione di oltre 15 marchi italiani, ripercorrendo più di un secolo di motorsport tra pista e rally. Lancia sarà protagonista con modelli storici iconici, dal passato alle grandi vittorie, in un dialogo continuo tra heritage e futuro. L’edizione 2026 si preannuncia la più ricca e internazionale di sempre.