Fiat Panda doppia le inseguitrici e si conferma leader del mercato auto in Italia a gennaio 2026

Fiat Panda si conferma anche in questo inizio di 2026 l’auto preferita dagli italiani. Nel mese di gennaio del 2026 infatti la popolare utilitaria di Fiat ha dominato il mercato auto del nostro paese risultando di gran lunga la vettura più venduta in Italia. Tra l’altro i margini di vantaggio rispetto alle più dirette inseguitrici rimangono abissali. La vettura di Fiat infatti ha doppiato la seconda e la terza auto più vendute. Per la precisione sono stati esattamente 13.308 gli esemplari di Panda che sono stati immatricolati nel nostro paese il mese scorso.

Anche il 2026 si apre con il dominio di Fiat Panda in Italia: è lei la vettura preferita dagli italiani

Al secondo posto alle spalle di Fiat Panda si è piazzata un’altra vettura di Stellantis e cioè Jeep Avenger che ha ottenuto un totale di 5.133 immatricolazioni. Il gruppo automobilistico ha piazzato altre due auto al terzo e quarto posto e cioè Citroen C3 e Fiat Grande Panda rispettivamente con 3.516 unità e con 3.299 immatricolazioni. Dunque nonostante sia sul mercato da circa 14 anni Panda si conferma un’auto molto amata grazie ad un rapporto qualità prezzo davvero interessante che continua a convincere gli italiani. Ovviamente anche Fiat ci mette del suo con le promozioni che mese dopo mese consentono a molti clienti di poter acquistare il modello anche a meno di 10 mila euro con finanziamento.

Questo fa capire come mai la futura generazione è così importante per Fiat. Riuscire a replicare i risultati dell’attuale versione sarà davvero complicato ed ecco allora che la casa torinese è consapevole che con la futura generazione in arrivo entro la fine del decennio non bisognerà sbagliare nulla. Oltre al prezzo che sarà al di sotto dei 15 mila euro, come vi dicevamo in un altro articolo di questa mattina la futura generazione dovrà fare centro anche dal punto di vista del design, da quello tecnico e da quello meccanico per poter sostituire degnamente l’attuale modello.