Fiat 500 ibrida: a febbraio 2026 in offerta da 99 euro al mese

La nuova FIAT 500 ibrida è arrivata sul mercato senza clamori eccessivi, ma con un ruolo decisamente centrale per il futuro di FIAT. Non è solo un nuovo modello da aggiungere a listino: questa versione ha un valore simbolico e industriale importante, perché segna il rilancio produttivo dello stabilimento di Mirafiori. Dopo anni complicati, fatti di volumi ridotti e incertezze, la 500 ibrida rappresenta una concreta occasione per riportare continuità e numeri più stabili in uno dei siti storici dell’auto italiana.

Advertisement

Prezzo interessante per Fiat 500 ibrida a febbraio 2026 in Italia

Dal punto di vista tecnico e stilistico, FIAT ha scelto la strada della continuità. La 500 ibrida nasce infatti sulla piattaforma adattata della versione elettrica e ne riprende quasi integralmente il design. Le forme sono quelle ormai ben note: compatte, morbide e immediatamente riconoscibili. Una scelta che rassicura e che punta su un’immagine già consolidata, evitando rivoluzioni che avrebbero potuto snaturare un’icona.

Per accompagnare il debutto, per tutto febbraio 2026 FIAT propone un’offerta particolarmente aggressiva. Con la rottamazione di un vecchio veicolo e la sottoscrizione di un finanziamento, la nuova 500 ibrida può essere acquistata con rate da 99 euro al mese. Una formula pensata per intercettare chi cerca un’auto urbana moderna, ma con un occhio molto attento al budget.

Advertisement

Le dimensioni restano perfette per la città: 3,63 metri di lunghezza, 1,68 di larghezza e 1,53 di altezza, con un passo di 2,32 metri. Il bagagliaio da 185 litri è adeguato all’uso quotidiano, senza pretese da viaggio lungo. Sotto il cofano troviamo un motore Mild Hybrid a tre cilindri da 1.0 litro e 65 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce. Non è un’auto pensata per le prestazioni, ma per semplicità, affidabilità e costi di gestione contenuti. La velocità massima è di 155 km/h, mentre per lo 0-100 km/h servono 16,2 secondi.

Il prezzo di listino parte da 19.900 euro per l’allestimento POP, quello incluso nella promozione. La dotazione è essenziale: niente infotainment tradizionale, ma un semplice supporto per smartphone. Con la rottamazione di un’auto fino a Euro 4 FIAT riconosce uno sconto di 2.450 euro, a cui si aggiungono 1.500 euro con il finanziamento, portando il prezzo a 15.950 euro. Il piano prevede un anticipo di 5.063 euro, 35 rate da 99 euro e una rata finale di 11.284 euro. Una proposta concreta, pensata per rendere la 500 ibrida accessibile e riportare al centro una delle auto più amate dagli italiani.