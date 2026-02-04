Hypersquare: quali Peugeot avranno volante rettangolare e sterzo senza cavi

Peugeot lo promette ormai dal 2021, da quando la concept car Inception ha fatto la sua comparsa trionfale al CES di Las Vegas, la Mecca dove l’automotive incontra il delirio tecnologico. Il volante rettangolare touchscreen, ribattezzato con una certa enfasi Hypersquare, che si collega alle ruote anteriori senza alcun piantone meccanico, debutterà nell’estate del 2027 sulla nuova Peugeot E-208. Tre anni di attesa, si dice.

Il concept i-Cockpit, introdotto nel 2012 con la prima generazione della 208, ha continuato a evolversi con dedizione. Schermi sempre più grandi, strumentazione 3D, funzionalità touchscreen integrate in tutta la gamma Peugeot a ogni lancio. Oggi 12 milioni di veicoli in tutto il mondo sfoggiano questa interfaccia caratterizzata da un volante ridotto e dal quadro strumenti posizionato verso il parabrezza.

Nel 2027, la terza generazione della 208 compirà un salto significativo introducendo finalmente quel volante rettangolare e un sistema di sterzo steer-by-wire non collegato meccanicamente alle ruote. La tecnologia non è nuova, certo, ma mai nessuno aveva osato installarla su una city car del segmento B.

Per quanto allettante possa sembrare, l’idea del volante Hypersquare che compare sui render delle Peugeot E-3008 ed E-5008 non si concretizzerà. I SUV di questa generazione, lanciati nel 2024, non sono progettati per questo. Secondo informazioni interne, i programmi P64 ed E-5008 non sono compatibili con il volante rettangolare, la cui introduzione è concepibile solo nelle generazioni future. Non prima del 2031, quindi.

Seguendo le orme della E-208, anche la Peugeot E-2008 di terza generazione presenterà il volante Hypersquare ad alta tecnologia. Questa adozione è logica, visto che entrambe saranno basate sulla piattaforma STLA Small. Le Peugeot 308 e 408 di prossima generazione seguiranno la stessa strada.

L’ingegnere che ha accompagnato i test su strada aveva appena trascorso sette anni lavorando al progetto steer-by-wire. Sette anni per chiudere il cerchio con la piccola Peugeot, quella che nel 2012 aveva introdotto l’i-Cockpit in gamma. Ora non resta che aspettare il 2027. E sperare che il volante, stavolta, sia davvero rettangolare.