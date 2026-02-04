Fiat 600, Alfa Romeo Junior e Jeep Avenger: ecco come sono andate le vendite a gennaio 2026

Sono costruiti sulla stessa base tecnica, condividono piattaforma e gran parte della tecnologia, ma sul mercato stanno vivendo destini molto diversi. I tre B-SUV “gemelli” del gruppo Stellantis: Fiat 600, Alfa Romeo Junior e Jeep Avenger, hanno iniziato il 2026 con risultati contrastanti, come emerge dai dati ufficiali sulle immatricolazioni diffusi da UNRAE relativi a gennaio.

A Gennaio 2026 ecco come si sono comportati Fiat 600, Alfa Romeo Junior e Jeep Avenger in Italia

A chiudere il podio è la Fiat 600. Dopo essere stata il decimo B-SUV più venduto in Italia nel 2025, il modello del marchio torinese ha aperto il nuovo anno in modo piuttosto dimesso. Le immatricolazioni complessive si sono fermate a 1.107 unità, con una quota elettrica quasi simbolica: appena 14 esemplari. Un dato che conferma le difficoltà della 600e, ormai sul mercato da diversi anni e ancora lontana dall’essere percepita come una reale alternativa di massa. La diffidenza verso la versione elettrica continua a pesare, anche se nei prossimi mesi l’arrivo della variante 100% termica a benzina, con prezzi più accessibili, potrebbe rappresentare una svolta importante.

Sale di una posizione l’Alfa Romeo Junior, il SUV più compatto del Biscione. A gennaio 2026 sono state immatricolate 1.543 unità, di cui 36 in configurazione elettrica. Numeri che permettono alla Junior di partire con il piede giusto dopo un 2025 positivo, nel quale ha rappresentato un vero pilastro per le vendite del marchio. Il modello sembra aver trovato un buon equilibrio tra immagine sportiva, prezzo e posizionamento, elementi che potrebbero favorire una crescita graduale nel corso dell’anno.

Decisamente fuori scala, invece, la performance della Jeep Avenger. Con 5.133 immatricolazioni in un solo mese, il B-SUV americano si conferma il più apprezzato del trio. Il cuore delle vendite è rappresentato dalle versioni ibride, che hanno totalizzato 3.023 unità, seguite dalle benzina con 1.992. Le elettriche restano marginali, poco più di un centinaio, ma non compromettono un risultato complessivo estremamente solido. Gennaio si chiude così con una gerarchia chiara: Jeep Avenger domina, Alfa Romeo Junior convince, Fiat 600 resta in attesa di rilancio. Un quadro che racconta molto delle attuali dinamiche del mercato italiano dei B-SUV.