Il sogno di una nuova Alfa Romeo Coupé per sfidare BMW M4

Potrebbe esserci spazio nella gamma di Alfa Romeo per un modello più basso, più affilato e decisamente più vicino alle origini sportive del marchio? Per molti appassionati la risposta è scontata: sì. Una vera coupé a trazione posteriore, pensata per il piacere di guida e non solo per inseguire le tendenze del mercato, sarebbe accolta con entusiasmo dagli Alfisti di ogni età, soprattutto se dotata di un motore all’altezza del blasone. La verità è che al momento sembra un po’ difficile ipotizzare l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Coupè.

I fan del biscione continuano a sognare sul web immaginata una nuova Alfa Romeo Coupé perfetta rivale di BMW M4

Del resto un’operazione del genere richiederebbe inevitabilmente un telaio dedicato, anche partendo dall’architettura dell’attuale Alfa Romeo Giulia. L’idea sarebbe quella di una sportiva pura, con assetto ribassato, freni generosi e una distribuzione dei pesi degna della tradizione del Biscione. Una coupé che, nel nome e nella sostanza, potrebbe tranquillamente fregiarsi del suffisso Quadrifoglio.

Questo significherebbe una cosa sola sotto il cofano: il celebre V6 biturbo da 2,9 litri di derivazione Ferrari. Un propulsore che sulla Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio eroga oltre 500 cavalli e permette alla berlina di scattare da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi. Trasferito su una carrozzeria a due porte, più compatta e leggera, garantirebbe prestazioni di assoluto riferimento.

È proprio su questa base che nasce l’ipotesi di una nuova Alfa Romeo Coupé Concept, un render digitale firmato da cool.car.design e recentemente condiviso su Instagram. Il risultato è immediatamente riconoscibile: frontale Alfa Romeo con scudetto centrale, grandi prese d’aria, fari a goccia, cofano ventilato e uno splitter aggressivo. Il profilo è muscoloso, con passaruota pronunciati, specchietti su lunghi supporti e cerchi dal design familiare. Al posteriore spiccano un grande spoiler, un diffusore importante e terminali di scarico diagonali.

Per posizionamento e ambizioni, una vettura del genere guarderebbe dritto negli occhi la BMW M4 Coupé, più che la Toyota GR Supra. Sarebbe un’auto pensata per chi ama guidare davvero, senza compromessi, e non ha paura di portarla in pista per sfruttarne tutto il potenziale. Resta, per ora, solo un sogno su schermo. Ma guardando questo rendering, una domanda sorge spontanea: se Alfa Romeo decidesse davvero di osare, come chiamereste voi questa nuova Alfa Romeo coupé?