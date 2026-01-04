Alfa Romeo Junior: in promozione a gennaio 2026 con prezzo da 145 euro al mese

Alfa Romeo Junior è stata la protagonista delle vendite nel 2025 per la casa automobilistica del biscione in Italia e più in generale in tutti i mercati in cui questo modello viene commercializzato. Il SUV compatto nuova entry level del marchio che ha preso il posto un tempo occupato da Alfa Romeo MiTo sta trainando il biscione sul mercato con oltre 60 mila ordini già registrati a livello globale. A proposito di questa vettura oggi vi segnaliamo che per tutto il mese di gennaio 2026 sarà proposta in promozione con un prezzo speciale e con finanziamento che parte da 145 euro al mese.

A gennaio 2026 è possibile acquistare Alfa Romeo Junior con rate da 145 euro al mese

La promozione di cui vi stiamo parlando è quella dedicata alla nuova Alfa Romeo Junior ibrida, valida fino al 31 gennaio 2026. L’iniziativa, riservata a clientela privata, prevede il contributo della Casa ed è applicabile esclusivamente in caso di permuta e su vetture in pronta consegna, confermando la volontà del marchio di rendere più accessibile uno dei modelli chiave della sua nuova strategia.

Al centro dell’offerta c’è la Alfa Romeo Junior 1.2 Hybrid 145 CV eDCT6, in allestimento base, una proposta che coniuga efficienza, tecnologia e stile italiano. Il prezzo di listino, al netto di IPT e contributo PFU, è fissato a 30.750 euro, ma grazie alla promozione scende a 26.950 euro. Il vantaggio diventa ancora più rilevante scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services, che consente di portare a casa il modello a 24.950 euro.

Nel dettaglio, l’esempio di finanziamento prevede un anticipo di 5.940 euro e un importo totale del credito di 19.281 euro. L’offerta include anche il servizio Identicar per 12 mesi, dal valore di 271 euro. L’importo totale dovuto è pari a 24.520,55 euro, comprensivo di spese di istruttoria, interessi, costi di incasso mensili e imposta sostitutiva. Il piano si sviluppa su 36 rate, con 35 canoni da 145 euro e una rata finale residua – corrispondente al Valore Garantito Futuro – di 19.400,50 euro.

Il finanziamento prevede un TAN fisso del 7,99% e un TAEG del 10,05%. In caso di restituzione o sostituzione del veicolo a fine contratto, è previsto un costo di 0,10 euro/km oltre la soglia dei 30.000 km. L’offerta non è cumulabile con altre iniziative in corso, ma rappresenta un’opportunità concreta per entrare nel mondo Alfa Romeo con condizioni economiche particolarmente competitive. Insomma sicuramente un’opportunità interessante per chi sta pensando di acquistare questo modello che di certo continuerà ad avere un ruolo di primo piano per tutto il 2026 per la casa automobilistica del biscione.