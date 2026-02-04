Alfa Romeo Junior tra i finalisti del premio South African Car of the Year 2026

Stellantis Sudafrica ha annunciato oggi un importante riconoscimento per il proprio portafoglio di marchi: ben tre vetture del gruppo sono state selezionate come finaliste del prestigioso concorso South African Car of the Year (COTY) 2026. Si tratta di tre modelli che rappresentano diverse anime del gruppo e che incarnano innovazione, design e tecnologia. I modelli selezionati sono Alfa Romeo Junior, il primo veicolo completamente elettrico del marchio italiano, pensato per chi guida per passione e dinamica su strada, Leapmotor C10 REEV e Opel Grandland.

Tra i finalisti di South African Car of The Year 2026 anche Alfa Romeo Junior

Organizzato ogni anno dalla South African Guild of Mobility Journalists (SAGMJ), il COTY è uno dei concorsi di valutazione di veicoli nuovi più rigorosi del Paese, in cui ogni finalista viene valutato in base a ingegneria, prestazioni, innovazione, valore e rilevanza pratica. Con tre veicoli finalisti, il portfolio multimarca di Stellantis è saldamente sotto i riflettori.

“Il premio Auto dell’Anno è uno dei più severi e credibili del settore”, afferma Charl Timms, Direttore Commerciale di Stellantis Sudafrica. “Avere tre dei nostri veicoli riconosciuti come finalisti dimostra che i nostri prodotti eccellono se sottoposti a un attento esame in diversi segmenti. Ciò evidenzia l’ampiezza del nostro portafoglio, dall’elettrificazione a lungo raggio e dai SUV compatti alle prestazioni elettriche premium compatte. Questo è un chiaro segnale della nostra crescita, della nostra rilevanza sul mercato e della fiducia che i clienti ripongono nel nostro marchio”.

Alfa Romeo Junior rappresenta il primo passo del marchio italiano nel mondo della mobilità completamente elettrica, segnando un traguardo storico per Alfa Romeo. Questo modello è stato progettato pensando agli automobilisti che continuano a guidare non solo per spostarsi, ma soprattutto per il piacere di guida, esaltando le emozioni e la connessione tra conducente e veicolo.

La Junior combina proporzioni compatte, ideali per la guida urbana e per muoversi agilmente nel traffico, con una grande attenzione alle prestazioni e alla dinamica su strada, caratteristiche che da sempre distinguono Alfa Romeo. Il design curato e moderno unisce estetica e funzionalità, mentre le tecnologie integrate offrono un’esperienza di guida sicura, efficiente e coinvolgente.

La gamma di Alfa Romeo Junior in Sud Afruca comprende i modelli Elettrica ed Elettrica Veloce. L’Elettrica eroga 118 kW e 260 Nm di coppia, con una velocità massima di 152 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in poco più di nove secondi. Offre un’autonomia di circa 410 km con una singola carica. Il modello top di gamma Elettrica Veloce eroga 207 kW e 345 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiungendo una velocità massima di 200 km/h. L’autonomia è di circa 334 km con una sola carica.