Peugeot partner ufficiale dell’Accademia César e della cerimonia del 51° César

Il legame fra Peugeot e il mondo del cinema non giunge nuovo alla conoscenza del grande pubblico. La casa automobilistica francese ha visto i suoi modelli immortalati in tante pellicole, ma ha vissuto il patinato universo della settima arte anche nella dimensione delle partnership logistiche e culturali. Un processo, quest’ultimo, che si rinnova con l’Accademia César e i premi da essa assegnata.

Già nel 2025 si erano raccolti dei buoni frutti. Ora l’intesa si rinnova, per il secondo anno consecutivo. La cosa si poteva prevedere, dal momento che Peugeot ha scelto la settima arte come uno dei suoi territori chiave di espressione. Il “leone” ama il cinema. Spesso trasforma in arte anche i suoi spot. Oggi vi parliamo del rinnovato accordo con la nota istituzione francese che da oltre mezzo secolo celebra i film e i suoi protagonisti con la prestigiosa cerimonia dei Premi César.

L’edizione 2026 (che è la 51esima della storia) andrà in scena il 26 febbraio a Parigi e sarà seguita, a giugno, da “Les Nuits en Or”, sezione riservata ai cortometraggi, con registi provenienti da oltre 35 paesi, tutti vincitori delle loro accademie cinematografiche nazionali. Anche in questo ambito Peugeot sarà partner ufficiale, allargando ulteriormente i confini dell’intesa.

Con il supporto all’Accademia César, Peugeot celebra l’audacia, la diversità, la maestria creativa e l’eccellenza del cinema francese di oggi e di domani. Il fil rouge nasce dal piacere di guidare, che è al cuore del DNA del “leone”. Questo felino a quattro ruote condivide col piacere del cinema una stessa ambizione: accendere le emozioni. In forza della liaison, la casa automobilistica francese ha scelto di consolidare il proprio impegno insieme a quanti contribuiscono all’influenza della settima arte, specie in salsa transalpina.

L’intesa di cui vi abbiamo parlato rafforza un trend, i cui effetti si sono già visti nelle scorse settimane. A gennaio, infatti, si è palesato un altro intreccio della stessa specie, in occasione del Festival dell’Alpe d’Huez, che ha visto per la prima volta Peugeot vestire i panni di partner ufficiale dell’unico festival cinematografico europeo dedicato alla comicità.

In quella cornice, il marchio del “leone” ha annunciato una grande collaborazione strategica con PATHÉ, che copre la produzione, la distribuzione cinematografica e l’esposizione cinematografica. Un ulteriore atto di amore verso la settima arte. Adesso il percorso continua, con la rafforzata partnership con l’Accademia César, che regalerà al marchio notevole visibilità, anche nelle fasi preparatorie.

Quando l’evento di consegna dei Premi César entrerà nel vivo, la casa automobilistica francese sarà presente all’Olympia, circondando il red carpet. come sponsor di primo livello. Il marchio fornirà 30 veicoli elettrici ed elettrificati agli organizzatori per trasportare gli ospiti sul tappeto rosso, sotto gli occhi degli spettatori e sotto il tiro dei flash degli operatori accreditati dai maggiori network della comunicazione.

Per la circostanza, saranno inoltre creati dei contenuti originali e delle esperienze partecipative, offerte sulle piattaforme digitali di entrambi i partner, al fine di avvicinare il grande pubblico. Non solo marketing e logistica: Peugeot sta assumendo un impegno a lungo termine insieme ai professionisti del cinema, che mira a favorire l’emergere dei talenti di domani. Possiamo quindi parlare di un processo di matrice culturale, che guarda al presente ma anche al futuro.

Come già anticipato, nell’ambito della collaborazione allargata con la César Academy, il “leone” diventa anche il partner principale ed esclusivo di “Les Nuits en Or“, evento nato sotto la stessa egida e dedicato al meglio del cortometraggio internazionale, la cui prossima edizione si terrà a giugno 2026. Peugeot aiuterà così a far luce sui registi che rappresentano il cinema degli anni a venire.

Fonte | Stellantis