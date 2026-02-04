Opel cresce in Italia nel mese di gennaio 2026: le cifre di mercato

Il mese di gennaio ha regalato buone soddisfazioni ad Opel, sul mercato italiano. La casa automobilistica tedesca è in crescita nel Belpaese, in questo primo scorcio del 2026. Le cose vanno bene soprattutto sul canale privati, che è quello più competitivo, ma il vento favorevole si coglie a più ampio raggio.

Crescono la quota totale e i volumi del “blitz“, anche se i progressi non sono a doppia cifra. La fetta di mercato occupata da Opel in Italia nel mese appena andato in archivio è stata del 2.61%, contro il 2.48% dello stesso periodo dello scorso anno. Possiamo parlare di un avanzamanto nell’ordine del 7%, arrotondando per eccesso.

Il risultato, positivo nel complesso, ha avuto come sistema propulsivo primario quello dei clienti privati, che hanno trainato la crescita. In questo canale, la quota di mercato è stata del 2.2% a gennaio 2026, contro l’1.8% dello stesso periodo del 2025. Qui l’avanzamento, in termini di penetrazione commerciale nel Belpaese, è stato di 0.4 punti percentuali, con una crescita nell’ordine del 22% sulla misura della quota.

Foto Opel

Il primato nelle vendite di Opel è toccato, ancora una volta, alla Corsa. Questo modello continua ad intercettare il consenso del pubblico italiano e si attesta al 6.6% come livello di occupazione del segmento, contro il 4.8% di gennaio 2025, con un balzo in avanti di 1.8 punti percentuali.

Segno più per il marchio anche davanti alle vendite in Italia dei SUV a sua firma. In questo comparto la presenza del “blitz” cresce dello 0.3%, grazie a Mokka, Fontera e Grandland. Il successo ottenuto dal costruttore tedesco fonda le basi sulla apprezzata campagna di Super Rottamazione Opel. Questa iniziativa ha agevolato la possibilità, per ogni automobilista, di cambiare il proprio veicolo a condizioni di mercato particolarmente vantaggiose.

Così la casa del “blitz” ha dato forma all’obiettivo di rendere più accessibile l’accesso a tecnologie moderne e motorizzazioni efficienti. Il tutto senza alcuni paletti dei precedenti piani governativi, che prevedevano limiti di reddito e distinzioni basate sul comune di residenza. L’unico requisito richiesto da Opel è stato il possesso di una vettura da rottamare.

Con questo incentivo, Opel Corsa è diventata una scelta ancora più interessante sotto il profilo del cosiddetto “value for money“. La misura agevolativa prosegue anche nel mese di febbraio. Grazie alla Super Rottamazione, la popolare city-car tedesca viene proposta al prezzo d’ingresso di 13.450 euro, una soglia che rende il passaggio a una vettura di nuova generazione estremamente vantaggioso, specialmente per chi è rimasto escluso dai fondi statali ormai esauriti.

Opel, che nel 2025 ha messo a segno l’obiettivo di avere almeno motorizzazione elettrica per ogni modello di vettura e di veicolo commerciale in gamma, inizia il 2026 con grandi ambizioni. Lo fa con la ventata di freschezza portata dai tre nuovi SUV del listino, Mokka, Frontera e Grandland, e con la Astra di ultima generazione in rampa di lancio.

Foto Opel

Fonte | Stellantis