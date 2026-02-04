in Mercato, Opel

Opel cresce in Italia nel mese di gennaio 2026: le cifre di mercato

Numeri col segno più per il costruttore tedesco nel nostro bacino di sbocco.

Opel Mokka Grandland Frontera
Foto Opel

Il mese di gennaio ha regalato buone soddisfazioni ad Opel, sul mercato italiano. La casa automobilistica tedesca è in crescita nel Belpaese, in questo primo scorcio del 2026. Le cose vanno bene soprattutto sul canale privati, che è quello più competitivo, ma il vento favorevole si coglie a più ampio raggio.

Crescono la quota totale e i volumi del “blitz“, anche se i progressi non sono a doppia cifra. La fetta di mercato occupata da Opel in Italia nel mese appena andato in archivio è stata del 2.61%, contro il 2.48% dello stesso periodo dello scorso anno. Possiamo parlare di un avanzamanto nell’ordine del 7%, arrotondando per eccesso.

Il risultato, positivo nel complesso, ha avuto come sistema propulsivo primario quello dei clienti privati, che hanno trainato la crescita. In questo canale, la quota di mercato è stata del 2.2% a gennaio 2026, contro l’1.8% dello stesso periodo del 2025. Qui l’avanzamento, in termini di penetrazione commerciale nel Belpaese, è stato di 0.4 punti percentuali, con una crescita nell’ordine del 22% sulla misura della quota.

Opel Corsa
Foto Opel

Il primato nelle vendite di Opel è toccato, ancora una volta, alla Corsa. Questo modello continua ad intercettare il consenso del pubblico italiano e si attesta al 6.6% come livello di occupazione del segmento, contro il 4.8% di gennaio 2025, con un balzo in avanti di 1.8 punti percentuali.

Segno più per il marchio anche davanti alle vendite in Italia dei SUV a sua firma. In questo comparto la presenza del “blitz” cresce dello 0.3%, grazie a Mokka, Fontera e Grandland. Il successo ottenuto dal costruttore tedesco fonda le basi sulla apprezzata campagna di Super Rottamazione Opel. Questa iniziativa ha agevolato la possibilità, per ogni automobilista, di cambiare il proprio veicolo a condizioni di mercato particolarmente vantaggiose.

Così la casa del “blitz” ha dato forma all’obiettivo di rendere più accessibile l’accesso a tecnologie moderne e motorizzazioni efficienti. Il tutto senza alcuni paletti dei precedenti piani governativi, che prevedevano limiti di reddito e distinzioni basate sul comune di residenza. L’unico requisito richiesto da Opel è stato il possesso di una vettura da rottamare.

Con questo incentivo, Opel Corsa è diventata una scelta ancora più interessante sotto il profilo del cosiddetto “value for money“. La misura agevolativa prosegue anche nel mese di febbraio. Grazie alla Super Rottamazione, la popolare city-car tedesca viene proposta al prezzo d’ingresso di 13.450 euro, una soglia che rende il passaggio a una vettura di nuova generazione estremamente vantaggioso, specialmente per chi è rimasto escluso dai fondi statali ormai esauriti.

Opel, che nel 2025 ha messo a segno l’obiettivo di avere almeno motorizzazione elettrica per ogni modello di vettura e di veicolo commerciale in gamma, inizia il 2026 con grandi ambizioni. Lo fa con la ventata di freschezza portata dai tre nuovi SUV del listino, Mokka, Frontera e Grandland, e con la Astra di ultima generazione in rampa di lancio.

Opel Astra
Foto Opel
Opel Mokka Grandland Frontera
Foto Opel
Opel Mokka Grandland Frontera
Foto Opel
Opel Corsa
Foto Opel

Fonte | Stellantis

