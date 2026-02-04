FIAT conferma la sua forte crescita nel mercato francese a gennaio 2026

All’inizio del 2026, Fiat consolida la sua posizione nel mercato francese, posizionandosi all’ottavo posto nella classifica complessiva tra autovetture e veicoli commerciali leggeri, confermando una traiettoria di crescita solida e costante.

FIAT, una dinamica commerciale positiva in Francia trainata da una rassegna di novità a prezzi imbattibili

Nel segmento delle autovetture, il brand registra una performance particolarmente positiva, con un incremento delle vendite del 21,5% rispetto a gennaio 2025 e un aumento della quota di mercato di 0,46 punti percentuali nello stesso periodo. Questo risultato riflette il crescente apprezzamento dei clienti francesi per i modelli chiave della gamma, in particolare Grande Panda, 600 e 500, tutti disponibili con motorizzazioni ibride che combinano efficienza e sostenibilità.

L’andamento conferma la capacità di Fiat di rispondere alle esigenze di un mercato dinamico e attento a innovazione e tecnologia, rafforzando la presenza del marchio in Francia e ponendo solide basi per i prossimi mesi.

Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV ), FIAT Professional è salita al 5° posto sul mercato francese. Il brand continua il suo slancio con un aumento del 27,49% delle immatricolazioni e un aumento della quota di mercato di 1,38 punti, confermando la pertinenza dell’offerta FIAT Professional per i professionisti.

Forte di questo slancio commerciale, il marchio intende ora amplificarlo dando impulso al mercato con un’ambiziosa offensiva di prodotto. FIAT sta creando entusiasmo con una rassegna di nuovi prodotti accompagnati da prezzi particolarmente competitivi. Questo approccio dimostra più che mai l’impegno del marchio nel rendere la mobilità accessibile al maggior numero possibile di persone.

“Si tratta di offerte sul mercato delle city car che rispondono a un posizionamento prezzo particolarmente competitivo per le diverse esigenze dei nostri clienti”, spiega Guillaume de La Giraudière, direttore di FIAT Francia.

Nel 2026 FIAT ribadisce il suo impegno per supportare ulteriormente i propri clienti nell’acquisto di veicoli elettrici e per agevolare la transizione verso una mobilità a zero emissioni, grazie a offerte sempre più accessibili.”Oggi disponiamo di una gamma completa e diversificata di city car, con un eccellente rapporto qualità-prezzo e in grado di soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti “, spiega Guillaume de La Giraudière, direttore di FIAT Francia.

“Oggi ce n’è per tutti i gusti: con la Grande Panda, offerta in diverse motorizzazioni, o con il nostro B-SUV 600 , copriamo un’ampia gamma di utilizzi ed esigenze. L’arrivo della 500 Hybrid porta con sé anche interessanti potenzialità. I ​​nostri clienti hanno già apprezzato la precedente generazione di 500. Con la versione Hybrid, ritrovano tutto ciò che ne ha decretato il successo, con in più l’ibridazione, rivestimenti migliorati, una posizione di guida più confortevole e più tecnologia. Il risultato è una city car ancora più adatta all’uso quotidiano, soprattutto per i nostri 350.000 clienti che possedevano la generazione precedente”, conclude Guillaume de La Giraudière.