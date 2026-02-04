Jeep celebra il 25° anniversario dello Stellantis Automotive Hub di Porto Real

Il 1° febbraio 2026, Jeep ha festeggiato il 25° anniversario dello Stellantis Automotive Hub di Porto Real, uno degli impianti più moderni e tecnologici del Brasile. La celebrazione ha sottolineato il percorso di eccellenza dello stabilimento, che negli anni ha consolidato la produzione del marchio nel Paese.

Advertisement

Lo stabilimento inizierà a produrre la nuova Jeep Avenger quest’anno

Un momento chiave per Jeep è rappresentato dall’avvio della produzione della nuova Jeep Avenger, previsto per il 2026 presso Porto Real. Questo passo non solo amplia la gamma del brand in Brasile, ma rafforza anche la strategia di crescita di Jeep in Sud America, confermando l’impegno verso innovazione, qualità e presenza consolidata in un mercato strategico per il gruppo Stellantis.

Inaugurato nel 2001, lo stabilimento di Porto Real si è affermato in oltre un quarto di secolo come punto di riferimento in termini di qualità, efficienza ed evoluzione industriale. Al passo con le trasformazioni del settore automobilistico, lo stabilimento compie 25 anni con un DNA di innovazione e modernità, pronto per un nuovo ciclo al fianco di uno dei marchi più iconici al mondo.

Advertisement

“Celebrare 25 anni a Porto Real significa celebrare una storia di competenza industriale e di persone che rendono possibili le cose. E poter scrivere il prossimo capitolo con la produzione della Jeep Avenger nel 2026 è simbolico: porta Jeep in uno stabilimento moderno e high-tech in una regione che rispecchia perfettamente il nostro spirito d’avventura”, afferma Hugo Domingues, responsabile del marchio Jeep per il Sud America.

Situata nella parte meridionale dello stato di Rio de Janeiro, Porto Real è circondata da paesaggi e sentieri che richiamano l’universo Jeep: strade panoramiche, aree verdi e sentieri regionali, con facile accesso alla natura e alle destinazioni avventurose nelle vicinanze, un contesto che rafforza il legame del marchio con libertà, avventura, autenticità e passione.

Advertisement

Allo stesso tempo, lo stabilimento rappresenta l’avanguardia nella produzione automobilistica, con processi industriali innovativi e moderni, un’attenzione continua alla qualità, alla tracciabilità, alla sicurezza e al miglioramento continuo.

L’anniversario dello stabilimento di Porto Real celebra non solo la longevità dell’attività, ma anche la sua capacità di reinventarsi. I preparativi per la produzione della Jeep Avenger nel 2026 rappresentano la convergenza tra tradizione e futuro: la tradizione industriale costruita dal 2001 e l’ambizione di accelerare una nuova fase per il marchio Jeep e per Stellantis in Brasile.