Leapmotor continua la sua espansione globale approdando in Messico

Stellantis México ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo di Leapmotor nel paese, dove offrirà una gamma completa di veicoli elettrici accessibili, i più alti standard di qualità, molteplici riconoscimenti internazionali in materia di sicurezza e una solida risposta al servizio di assistenza a portata di mano. Fondata nel 2015, la casa automobilistica cinese ha la sua sede a Hangzhou, nella provincia cinese di Zhejiang, e il suo ambito di attività spazia dal design, alla ricerca, dalla tecnologia, alla guida intelligente, fino ai motori elettrici e allo sviluppo di sistemi di batterie per veicoli elettrici intelligenti.

Leapmotor si distingue per la verticalizzazione dei propri prodotti, con il 60% del costo totale dei veicoli rappresentato da componenti progettati e realizzati internamente. Questa strategia consente all’azienda di controllare qualità, efficienza e innovazione tecnologica, introducendo soluzioni all’avanguardia nel settore dei veicoli elettrici.

Tra le innovazioni principali, spicca il sistema di propulsione “otto in uno”, che integra i componenti chiave del treno motore per ottimizzare spazio ed efficienza energetica. Leapmotor è anche il primo produttore a implementare la tecnologia Cell-to-Chassis, che consente una produzione più efficiente e strutturalmente avanzata. L’architettura elettrica ed elettronica a 4 domini (E/E) completa il pacchetto tecnologico, garantendo prestazioni e affidabilità elevate.

Nel maggio 2024, Leapmotor e Stellantis hanno costituito la joint venture Leapmotor International BV, con il 51% di Stellantis e il 49% di Leapmotor. L’obiettivo è combinare la solida rete commerciale e post-vendita globale di Stellantis con le tecnologie avanzate di Leapmotor, accelerando l’espansione del marchio in nuovi mercati internazionali.

La gamma di veicoli che verrà presentata nel 2026 in Messico sarà composta da: Leapmotor B10: un SUV compatto lungo 4,51 metri, dotato di tecnologia Ultra-Ibrida REEV e capace di erogare 215 cavalli. Vanta un’autonomia fino a 900 km, ideale per ogni tipo di percorso. Gli interni si distinguono per il tetto panoramico di grandi dimensioni, il cruscotto digitale da 8,8 pollici, un completo equipaggiamento di sicurezza e finiture di alto livello. Al centro della plancia spicca un display da 14,6 pollici, tramite il quale è possibile controllare le principali funzioni del veicolo, combinando tecnologia, comfort e praticità in un design moderno e raffinato.

Leapmotor C10: Un SUV medio Ultra-Híbrido REEV con 215 cavalli di potenza, è in grado di percorrere fino a 1.100 km di autonomia. Con una lunghezza totale di 4,73 metri, offre ampi spazi tanto nella cabina quanto nella cajuela. L’interno è caratterizzato dal suo minimalismo, così come dall’uso di due schermi, la destinazione del conduttore è di 10,25 pollici, mentre la centrale è di 14,6 pollici accompagnata da uno dei sistemi multimediali più completi del settore. In materia di sicurezza, ti offrirà un equipaggiamento di serie sistemi di conduzione avanzata (ADAS) di livello 2.

Leapmotor C16: Con una lunghezza totale di 4,92 metri, questo SUV Ultra-Híbrido REEV sviluppa 228 cavalli di forza e un’autonomia totale di fino a 1.000 km. La cabina si distingue per i terminali di livello Premium, per l’uso di due schermi di generose dimensioni (10.25 pollici per il quadro strumenti e 14.6 pollici per la centrale), così come avere una terza fila, con la possibilità di trasportare da 6 a 7 passeggeri, a seconda della configurazione degli ospiti. Offre i più avanzati sistemi di sicurezza attivi e passivi, incluso ADAS livello 2.