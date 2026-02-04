Stellantis rafforza la sua leadership nel mercato automobilistico brasiliano a gennaio 2026

Stellantis inizia il suo sesto anno di attività consolidando la propria posizione nel mercato brasiliano di auto e veicoli commerciali leggeri. A gennaio, il gruppo ha raggiunto una quota di mercato del 30,6%, segnando un incremento di 1,4 punti percentuali rispetto a dicembre, con oltre 49.000 veicoli immatricolati nel mese.

In Brasile Stellantis ha immatricolato oltre 49.000 veicoli, pari a una quota di mercato del 30,6%, con un incremento di 1,4%

Tra i marchi del gruppo, Fiat è stato protagonista, confermandosi leader nel mercato nazionale con oltre 34.000 unità vendute e una quota del 21%, in crescita di 1,1 punti percentuali rispetto al mese precedente. La Fiat Strada mantiene la posizione di veicolo più venduto in Brasile, con un vantaggio di 4.800 unità sul secondo classificato, consolidando il proprio successo in tutti i segmenti. Anche la Fiat Argo conferma il proprio apprezzamento, piazzandosi al quarto posto tra i modelli più venduti.

I dati di gennaio testimoniano la solidità della strategia Stellantis in Brasile e la continua fiducia dei clienti nei confronti dei marchi del gruppo. Jeep, leader nel segmento SUV, ha iniziato il 2026 con una quota di mercato in crescita di 0,5 punti percentuali rispetto al mese precedente. Tra i modelli di punta del marchio, la Jeep Compass continua a primeggiare tra i SUV di medie dimensioni, oltre a confermarsi tra i 10 veicoli più venduti in Brasile, considerando tutti i segmenti.

Ram ha chiuso gennaio con un aumento di 0,2 punti percentuali della quota di mercato in Brasile rispetto a dicembre 2025, con il modello Rampage che si è distinto. Il modello ha mantenuto la seconda posizione tra i pick-up di medie dimensioni, con una quota di mercato del 24,9 per cento nel segmento. Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV), che comprende furgoni e pick-up, Stellantis ha chiuso gennaio con una quota di mercato del 51,5 per cento in Brasile, con una crescita di 3,0 punti percentuali rispetto a dicembre.