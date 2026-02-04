Fiat inizia un altro anno da leader del mercato brasiliano

Fiat inizia il 2026 consolidando la sua leadership in Brasile, confermandosi tra i marchi più amati dagli automobilisti locali. A gennaio, le vendite hanno superato le 34.000 unità, con una quota di mercato del 21%, in crescita di 1,1 punti percentuali rispetto a dicembre, confermando un trend positivo e costante.

Advertisement

A gennaio Fiat ha registrato il volume più elevato di immatricolazioni di veicoli nel Paese

Al vertice resta la Fiat Strada, il veicolo più venduto del Paese in tutti i segmenti – autovetture, pick-up e veicoli commerciali leggeri – con oltre 10.500 unità e una quota nazionale del 6,5%. Anche la Fiat Argo conferma il proprio successo, piazzandosi al quarto posto tra i modelli più venduti con oltre 5.100 unità.

Questi risultati evidenziano la forte connessione del brand con il mercato brasiliano, grazie a modelli versatili e apprezzati che rispondono alle esigenze di una clientela ampia e diversificata, consolidando la posizione di Fiat come punto di riferimento nel Paese.

Advertisement

“Quest’anno è molto speciale per Fiat in Brasile, poiché celebriamo 50 anni dal nostro ingresso nel Paese. Iniziare un altro anno da leader è importante e dimostra la forza del nostro portafoglio prodotti completo, in linea con le esigenze dei brasiliani. Siamo entusiasti e abbiamo preparato molte novità per il 2026”, afferma Federico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Fiat è leader in diversi segmenti di mercato. Il marchio è leader tra i pick-up con il 46,5% del segmento e oltre 15.100 unità vendute. Tra i pick-up della serie B, Strada è il più venduto con una quota di mercato del 78,6%. Il Toro è leader tra i pick-up della serie C, con oltre 4.000 unità e il 47,6% della categoria.

Advertisement

Inoltre, il marchio è leader anche tra i furgoni, con oltre 1.900 unità e una quota di mercato del 35,5% in tutte le categorie. Il Fiorino continua a essere un punto di forza: il 68,6% tra i furgoni a doppia cabina e oltre 1.300 unità. Lo Scudo è leader tra i furgoni a due piani con oltre 335 unità e una quota di categoria del 34,9%. Tra le berline, il marchio è leader con oltre 8.700 unità e una quota di mercato del 26,1%, con Mobi leader tra le berline per autovetture, con oltre 3.500 unità immatricolate e una quota di categoria del 38,7%.