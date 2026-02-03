Peugeot si piazza al quarto posto a gennaio 2026 tra i brand di auto con più immatricolazioni in Italia

Peugeot ha iniziato con il piede giusto il suo 2026 in Italia. Nel mese di gennaio che si è da poco concluso la casa automobilistica del leone si è piazzata al quarto posto tra i brand automobilistici con più immatricolazioni nel nostro paese. Si tratta di un miglioramento di una posizione rispetto al quinto posto ottenuto nel mese di dicembre del 2025. Il marchio del leone ha ottenuto una quota del 5,0 per cento nel mercato vetture e del 6,0 per cento in quello dei Veicoli Commerciali. La quota complessiva registrata in Italia dal marchio francese di Stellantis è dunque dell’5,1 per cento.

Inizio di 2026 molto positivo per Peugeot in Italia: la casa del leone è il quarto brand di auto con più vendite nel nostro paese

Il modello più popolare del brand transalpino in Italia si conferma ancora una volta la hatchback Peugeot 208. Sono stati infatti un gran numero gli italiani che nel primo mese dell’anno hanno deciso di acquistare il popolare modello del leone. Non a caso la 208 si è piazzata al nono posto nella classifica assoluta di vendite che come sappiamo anche questo mese è stata dominata da Fiat Panda. ovviamente la 208 non è l’unica vettura della casa francese ad ottenere buoni risultati a gennaio 2026 in Italia. Si registra anche l’ottimo risultato del SUV Peugeot 3008 che ha ottenuto il primo posto tra i SUV di segmento C più venduti registrando un netto miglioramento rispetto a dicembre 2025 quando si era piazzata al decimo posto nel suo segmento di mercato.

Altro risultato di rilievo è quello ottenuto dalla Peugeot 308 che è risultata il mese scorso la station wagon più venduta nel nostro paese. Ricordiamo infine che nel 2026 il brand francese prosegue il proprio percorso con una serie di novità capaci di catalizzare l’interesse di media e pubblico. Tra le più attese spicca la nuova generazione di 208 GTi, reinterpretata in chiave elettrica con una potenza massima di 280 CV e soluzioni tecniche orientate alle prestazioni e al piacere di guida.

Debuttano inoltre la 308, proposta sia in versione berlina a cinque porte sia Station Wagon, con un’offerta completa di motorizzazioni ibride, Plug-In Hybrid, elettriche e diesel. Nel corso dell’anno arriva anche la nuova 408, modello dal design elegante e fortemente ispirato allo stile francese. Completa l’offerta il SUV PEUGEOT 3008, disponibile in configurazioni ibride, Plug-In e completamente elettriche, incluse varianti a trazione integrale fino a 325 CV.