Maserati: grande successo a The I.C.E. 2026 

La partecipazione di Maserati all’ICE St. Moritz 2026 si è chiusa con grande successo. L’evento, tra i raduni automobilistici più esclusivi a livello internazionale, si è svolto la scorsa settimana sul celebre lago ghiacciato di St. Moritz, richiamando appassionati e professionisti del settore da tutto il mondo.

Dalla prima mondiale della MCPURA Cielo Frozen Magma alla vittoria della monoposto 4CLT grande successo per Maserati

La Casa del Tridente ha acceso i riflettori con l’anteprima mondiale della Maserati MCPURA Cielo Frozen Magma, un modello unico realizzato su misura nell’ambito del programma Maserati Fuoriserie, che ha impressionato per design e personalizzazione.

Oltre alla novità assoluta, Maserati si è distinta anche nel Concorso Internazionale di Eleganza dedicato alle vetture storiche, conquistando il titolo di Best in Class nella categoria Ruote Scoperte con la leggendaria Maserati 4CLT del 1949, confermando così la sua eccellenza sia nell’innovazione contemporanea che nella tradizione automobilistica.

Presieduta da Marco Makaus, co-fondatore di The ICE, e composta dai massimi esperti di auto d’epoca insieme a rinomati designer internazionali, la Giuria ha premiato non solo l’eccellenza stilistica e tecnica della 4CLT, ma anche il suo straordinario valore storico e simbolico, riconoscendola come una delle espressioni più autentiche del DNA sportivo del Tridente. Diretta evoluzione della Maserati 4CL e prodotta in soli 21 esemplari tra il 1948 e il 1950, la 4CLT si pone come una delle monoposto da Gran Premio più avanzate del dopoguerra, grazie a soluzioni pionieristiche per l’epoca come il telaio tubolare in acciaio e il motore a quattro cilindri sovralimentato con compressori di tipo Roots.

La duplice presenza di Maserati a The ICE – tra avanguardia su misura e tradizione sportiva – ha quindi dato vita a una narrazione coerente e di grande impatto, esprimendo perfettamente l’inscindibile binomio tra lusso italiano e spirito racing che da sempre caratterizza il marchio del Tridente. Un simbolo iconico che quest’anno celebra cento anni dalla sua prima apparizione su una vettura da corsa, la Maserati Tipo 26 alla Targa Florio del 1926, dove esordì vincendo la sua categoria.

Questa narrazione si inserisce in una visione strategica a lungo termine del brand italiano, che trova la sua massima espressione nell’universo di BOTTEGAFUORISERIE, il nuovo progetto Maserati – insieme ad Alfa Romeo – che unisce le creazioni few-off di Bottega, la personalizzazione estrema delle Fuoriserie, uno straordinario heritage e il know-how racing, concepito come una continua ricerca di innovazione e performance.

A suggellare il trionfo di Maserati all’evento svizzero è stata l’accoglienza calorosa del pubblico per i modelli più prestigiosi e performanti del Tridente esposti all’interno dell’ICE Village: MCPURA Coupé, MCPURA Cielo, GT2 Stradale, GranTurismo Meccanica Lirica One-Off e GranCabrio Meccanica Lirica One-Off. Tra le vetture esposte, un’eccezionale MC12, la cui presenza ha suscitato l’entusiasmo del pubblico in modo straordinariamente coinvolgente. Inoltre, alcuni modelli Maserati sono stati protagonisti di emozionanti esperienze dinamiche sul lago ghiacciato, offrendo agli ospiti un’esperienza di guida davvero unica nel suo genere, che esprime appieno il carattere e l’eleganza del Marchio.