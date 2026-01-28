Fiat Pandina in Francia adesso costa 3 mila euro meno di Dacia Sandero ed è l’auto più economica

Come vi abbiamo scritto questa mattina Stellantis ha deciso di abbassare i prezzi in Francia soprattutto per quanto riguarda Fiat e Peugeot. Questo per recuperare le quote di mercato perse negli ultimi anni come confermato dal responsabile del gruppo Stellantis in Francia Xavier Duchemin. Per effetto di questi tagli di prezzi Fiat Pandina adesso costa meno di 10 mila euro. Questo significa che in Francia costa meno della Dacia Sandero. L’auto della casa torinese è diventata così la più economica sul mercato francese. Un prezzo significativamente inferiore a quello della precedente campionessa di prezzi bassi, la Dacia Sandero, la cui versione base parte da 13.290 euro. A questo prezzo, Pandina e Sandero dispongono entrambe di un motore che ha praticamente la stessa potenza.

Stellantis in Francia propone un “super bonus” Fiat di 5.510 euro sulla Fiat Pandina che ora costa meno di 10 mila euro

Stellantis propone un “super bonus” Fiat di 5.510 euro sulla Fiat Pandina, riservato a chi rottama un’auto con più di sette anni. Con l’incentivo, il prezzo scende sotto i 10.000 euro e il veicolo gode della garanzia di otto anni che Stellantis estenderà a tutti i modelli a partire dal 2025. Inizialmente l’offerta era valida solo dal 15 al 31 gennaio, ma il grande successo ha spinto Stellantis France a prolungarla fino alla fine del primo trimestre.

Xavier Duchemin sottolinea come l’obiettivo non sia il profitto immediato, ma riportare clienti in concessionaria. La vendita di Panda di terza generazione, prodotte a Pomigliano d’Arco dal 2012, permette di mantenere operative le fabbriche, stimolare volumi, ridurre i costi dei fornitori e generare traffico. La Panda III era stata sospesa con l’arrivo della nuova Grande Panda prodotta in Serbia: più spaziosa e tecnologica, ma più costosa per chi possiede ancora la Panda. Recenti riduzioni di prezzo rendono la Grande Panda accessibile a partire da 16.900 euro.

“Stiamo riposizionando Fiat al di sotto di Citroën”, ha affermato nel corso di una intervista Xavier Duchemin nelle scorse ore. Mentre, nella precedente strategia di Carlos Tavares, l’amministratore delegato che ha lasciato l’azienda nel dicembre 2024, Fiat e Citroën avrebbero dovuto essere allo stesso livello.

Si prevede che Fiat Pandina continuerà la produzione almeno fino alla fine del 2027, ovvero finché Fiat non lancerà una moderna minicar entry-level. “La nostra priorità assoluta è sostituire la Panda con un modello più piccolo, più semplice e molto più economico, nello spirito della Panda originale del 1980”, ha confermato Olivier François al Salone dell’Automobile di Bruxelles.