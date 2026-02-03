Stellantis Mirafiori: i lavoratori scioperano per gli eccessivi carichi di lavoro per Fiat 500 Hybrid

Oggi a Mirafiori sciopero di un’ora per i lavoratori della fabbrica che protestano così contro i carichi di lavoro giudicati troppo eccessivi per la produzione di Fiat 500 Hybrid che ha aumentato di molto la produzione della fabbrica. Secondo i dipendenti che hanno scioperato dalle 10.10 alle 11.10 di oggi, ci sono troppi pochi lavoratori sulla linea di produzione del nuovo modello e questo porta ad un sovraccarico di determinate postazioni come denunciato da Gianni Mannori, delegato Fiom a Mirafiori secondo cui sono settimane che il sindacato denuncia la questione senza però che vi sia stata fino ad oggi alcun intervento da parte della direazione della fabbrica, con i lavoratori decisamente sotto stress.

Advertisement

Sciopero di un’ora questa mattina nello stabilimento Stellantis di Mirafiori sulla linea di produzione di Fiat 500 Hybrid, ecco il motivo

Secondo il sindacato per la produzione di Fiat 500 Hybrid, che dovrebbe essere costruita in circa 100 mila unità all’anno presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori, i lavoratori sulla linea sono troppo pochi a causa delle numerose uscite naturali e anche per quelle incentivate avvenute negli scorsi anni.

“L’azienda non pensi che, avendo affamato i lavoratori con cassa integrazione per anni – prosegue Mannori, precisando che si è trattato praticamente di uno sciopero spontaneo –, adesso questi lavoratori possano accettare qualsiasi genere di condizione. In quel settore come in altri. Riteniamo che l’azienda debba porre attenzione agli investimenti che questa linea necessita”.

Advertisement

Nel frattempo, Stellantis sta proseguendo con le assunzioni, principalmente tramite contratti interinali, per i 440 posti annunciati dal ceo Antonio Filosa. Tuttavia, il processo di inserimento procede lentamente, complicato dalle difficoltà delle agenzie nel reperire candidati idonei.

Questo rallentamento mette in evidenza le sfide che l’azienda deve affrontare non solo nella gestione della forza lavoro, ma anche nell’assicurare che gli investimenti e le risorse necessarie siano adeguati a garantire la continuità e l’efficienza della produzione.

Advertisement

Da segnalare che ieri a Mirafiori la settimana produttiva era iniziata male a causa di un problema che aveva bloccato tutto. In quello che sarebbe dovuto essere il primo giorno di lavoro dopo la fine degli ammortizzatori sociali, lo stabilimento torinese di Stellantis ha subito un fermo: il primo turno sulla linea della Fiat 500 è stato annullato per un problema tecnico-informatico, e circa 1.200 operai sono stati mandati a casa.

La cassa integrazione e il contratto di solidarietà si sono conclusi il 31 gennaio, chiudendo una fase quasi ventennale. I sindacati hanno visto questo momento come l’inizio di una nuova stagione per Mirafiori, supportata dall’arrivo della Fiat 500 ibrida e dalle nuove assunzioni programmate dal gruppo.