Jeep Renegade MHEV debutterà a marzo in Brasile

Jeep Renegade MHEV è la nuova versione del SUV compatto di Jeep a cui la casa americana sta lavorando in Brasile per il lancio fissato nei prossimi mesi. A differenza dell’Europa dove la vettura è uscita di scena, in Sud America Renegade continuerà ad essere venduto fino all’arrivo della nuova generazione che in quel continente è prevista per il 2028. Autos Segredos nelle scorse ore ha pubblicato nuove foto spia del prototipo camuffato del modello il cui debutto, sempre secondo lo stesso sito di solito molto aggiornato, avverrà nel corso del prossimo mese di marzo.

Dal Brasile arriva l’indiscrezione sull’imminente data di debutto di Jeep Renegade MHEV

Jeep Renegade MHEV, con un look rinnovato e un sistema ibrido leggero a 48 Volt, arriverà sul mercato brasiliano a marzo, secondo un’indagine congiunta di Autos Segredos e Gessner Motors. Il SUV sarà venduto nelle versioni Sport T270, Altitude Hybrid, Longitude Hybrid, Sahara Hybrid e Willys 4×4. La versione Sport manterrà il motore 1.3 Turbo 270 Flex con 176 CV di potenza sia a benzina che a etanolo e 27,5 kgfm di coppia, indipendentemente dal carburante utilizzato.

Le versioni Altitude, Longitude e Sahara della Jeep Renegade 2027 saranno dotate del sistema MHEV a 48 Volt. La piattaforma Bio-Hybrid è dotata di un sistema mild hybrid MHEV a 48 Volt, che equipaggerà la nuova Jeep Renegade MHEV. È dotato di due motori elettrici, uno dei quali sostituisce l’alternatore e il motorino di avviamento come nel sistema a 12 Volt. Il motore elettrico aggiuntivo genererà 28 CV di potenza e 5,6 kgfm di coppia. La vettura disporrà del cambio automatico a sei velocità di Aisin per il sistema MHEV a 48 Volt.

Il veicolo utilizzerà una batteria da 48 volt con capacità di 0,9 kWh, alimentata dai due motori e posizionata sotto il sedile del conducente, come nel sistema a 12 volt dei modelli Pulse e Fastback. Un’unità elettronica gestisce in modo intelligente la transizione tra modalità termica, elettrica e ibrida, massimizzando efficienza e consumi.

La versione Willys sarà l’unica disponibile con trazione integrale, mantenendo il motore 1.3 Turbo Flex da 176 CV e 27,5 kgfm, abbinato a un cambio automatico a nove rapporti. La Jeep Renegade 2027 presenterà aggiornamenti estetici leggeri: fari anteriori con luci diurne a quattro segmenti, nuova griglia, presa d’aria e paraurti, cerchi ridisegnati lateralmente e paraurti posteriore aggiornato, mentre i fanali posteriori manterranno la forma attuale.