Tyler the Creator ha “schiantato” una Ferrari F40 sul palco dei Grammy

Se non la conoscete ancora, la collezione di auto di Tyler the Creator è quel tipo di cosa che fa sentire il proprio garage un po’ più grigio. Il rapper, all’anagrafe Tyler Okonma, ha messo insieme nel tempo una serie di macchine che va dalla McLaren 675LT alla BMW E30, passando per diversi modelli di Lancia Delta e, colpo di grazia inaspettato, una Fiat 131 Abarth Rally. Un profilo da collezionista che mescola gusto, capriccio e un certo talento niente male nello stupire.

Advertisement

Ma tutto questo passa in secondo piano davanti a quello che è successo ai Grammy 2026. Salendo sul palco per eseguire un medley, Okonma ha fatto il suo ingresso con una Ferrari F40 alle spalle, che ha “schiantato” prima di attaccare Sugar on my Tongue, con il cameo dell’attrice Regina King, che ha offerto alcuni consigli di guida dal sedile. Così, nessun problema.

Se sia stata una replica o l’esemplare reale resta un mistero (si spera e si ipotizza sia la prima). Eppure Tyler possiede una Ferrari F40 documentata, apparsa nel suo video musicale Stop Playing With Me. E i tantissimi avvistamenti per le strade di Los Angeles bordo di quella stessa rara supercar lasciano capire che, per lui, l’auto non è un oggetto da mostrare ma è direttamente parte della scena.

Advertisement

La storia della sua passione risale alla prima infanzia. In un’intervista del 2022 al Robb Report, Okonma ha dichiarato che tutto è cominciato con un giocattolo: “Avevo una versione giocattolo della Ferrari 550 Maranello ed ero ossessionato”. Da un modellino a una delle supercar più leggendarie mai costruite. Non esattamente normale.

La Ferrari F40, lanciata nel 1987, resta l’ultimo modello commissionato e approvato dallo stesso Enzo Ferrari prima della sua scomparsa nel 1988. Parte della cosiddetta Santissima Trinità insieme alla 288 GTO e alla F50, ne sono stati prodotti solo 1.311 esemplari, tutti con guida a sinistra e vernice Rosso Corsa. Sotto il cofano un motore V8 biturbo da 478 CV, capace di portare l’auto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e di toccare i 324 km/h. All’asta, nelle ultime edizioni, gli esemplari hanno ampiamente superato il milione di dollari.