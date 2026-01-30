Stellantis ha confermato che a Pomigliano oltre alla nuova Fiat Pandina ci saranno altre due auto: saranno di Alfa Romeo e Lancia?

Oggi importante incontro al mimit con il Tavolo Automotive che ha di nuovo visto protagonista Stellantis con il responsabile per l’Europa Emanuele Cappellano che ha detto tante cose interessanti confermando la centralità dell’Italia nei futuri piani del gruppo. A proposito dello stabilimento di Pomigliano su cui fino ad oggi regnava l’incertezza più totale, Cappellano ha confermato che in futuro la fabbrica produrrà tre auto. Infatti oltre alla nuova Fiat Pandina confermata da tempo ci sarà spazio per altre due vetture compatte su piattaforma STLA Small.

A Pomigliano Stellantis ha confermato la produzione di altre due vetture su STLA Small oltre alla nuova Fiat Pandina

Non è la prima volta che si parla di due nuovi modelli su STLA Small per Pomigliano ma adesso la cosa sembra sicura. Ovviamente in attesa del piano strategico di Filosa che sarà svelato il 21 maggio prossimo non sono stati anticipati di quali modelli si tratta e nemmeno di quali brand. Però ricordiamo tutti che lo scorso anno girava voce che si sarebbe trattato di due modelli di Alfa Romeo e di Lancia. Il primo dovrebbe essere quel famoso modello compatto che si andrebbe a collocare tra Junior e la futura Tonale nella gamma del biscione con una lunghezza intorno ai 4,2 – 4,3 metri e con design probabilmente da crossover.

Il secondo invece dovrebbe essere un nuovo crossover compatto che forse potrebbe prendere il posto della nuova Lancia Delta che forse non si farà più. Su questa seconda ipotesi permane qualche dubbio in quanto per la verità si era parlato anche della Delta per Pomigliano ma su piattaforma STLA Small. La prima ipotesi però sembra la più probabile.

Quanto al modello di Alfa Romeo si diche che possa avere un nome “storico” tipo Alfetta, Brera o Giulietta anche se la carrozzeria sarà diversa da quella di questi mitici modelli sarà più da SUV anche se molto sportivo e coupeggiante. Queste però al momento sono solo indiscrezioni, l’unica certezza è che oltre alla nuova Pandina altre due vetture compatte saranno prodotte a Pomigliano che così pare avere il futuro assicurato.