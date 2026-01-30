Nuova Fiat 500: Stellantis conferma la futura generazione a Mirafiori, “arriverà entro il 2030”

Nuova Fiat 500 arriverà entro il 2030 e sarà prodotta sempre presso lo stabilimento di Mirafiori. Lo ha confermato quest’oggi in occasione del Tavolo Automotive al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il responsabile di Stellantis per l’Europa Emanuele Cappellano. La notizia era già nell’aria da tempo ma adesso è arrivata la conferma ufficiale in attesa del nuovo piano strategico del CEO di Stellantis Antonio Filosa atteso per il 21 maggio.

Stellantis ha confermato l’arrivo della nuova Fiat 500 entro il 20230, la futura generazione sarà prodotta a Mirafiori

La nuova Fiat 500 dunque arriverà entro il 2030 e nascerà su una nuova piattaforma, anche questo è stato confermato oggi da Emanuele Cappellano. Questo significa che la vettura continuerà ad essere centrale per lo stabilimento di Mirafiori e anche per Fiat ancora per molti anni. Ricordiamo che sulla stessa piattaforma nascerà anche la nuova Fiat Pandina che invece è stata confermata a Pomigliano insieme ad altre due auto compatte su piattaforma STLA Small.

Ovviamente al momento si sa ben poco sulla nuova Fiat 500. Qui vi mostriamo un rencete render che la immagina così. Immaginiamo che lo stile sarà subito riconoscibile come quello di una 500. Quindi più che una rivoluzione ci aspettiamo un’evoluzione. In gamma di certo ci saranno numerose versioni elettriche pure si spera con molta più autonomia e cavalli rispetto al modello attuale. Non è ancora chiaro se ci sarà qualche versione ibrida ma ipotizziamo di si a patto che nel frattempo le norme sulle emissioni dell’UE lo consentano anche perchè parliamo del 2029 o del 2030.

Sicuramente maggiori dettagli su questo atteso modello arriveranno nel corso dei prossimi anni man mano che ci avviciniamo al suo debutto che ripetiamo avverrà sicuramente entro il 2030 anche se un anno esatto ancora non è stato confermato. Molto probabilmente però il 21 maggio tutti i dubbi in proposito saranno risolti.