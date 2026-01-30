Jeep ha deciso che l’India merita molta più fiducia

L’India, a quanto pare, è diventata improvvisamente “strategica”. Non che prima non lo fosse, ma adesso Jeep ha deciso di metterlo per iscritto con il suo “Piano Jeep 2.0”, una roadmap che suona un po’ come quelle promesse elettorali fatte con una mano sul bilancio. Si parla di localizzazione fino al 90% presso lo stabilimento di Ranjangaon, vicino a Pune, dove attualmente si viaggia tra il 65 e il 70%. Dunque, meno componenti importati, più competitività sui costi, più resilienza nella catena di fornitura.

L’India non è più solo un mercato interno. È un polo produttivo, ingegneristico ed esportativo all’interno della rete globale di Stellantis. Lo stabilimento sforna già 160.000 veicoli l’anno e spedisce modelli come Compass, Meridian e Commander verso Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Ora si valutano esportazioni anche verso Africa e Nord America. Ebbene, il mondo ha bisogno di più SUV.

Sul fronte prodotto, Jeep promette nuovi modelli dal 2027, ma nel frattempo terrà vivo l’entusiasmo con varianti rinnovate ed edizioni speciali. La Wrangler Willys ’41, per dire, è andata esaurita in sette giorni. Come se fosse un concerto dei Coldplay e non un fuoristrada da decine di migliaia di euro. Ma tant’è, il DNA avventuroso del marchio funziona.

L’esperienza del cliente viene rafforzata con il programma “Confidence 7”, che include riacquisto assicurato, pacchetti di pre-manutenzione, garanzie pluriennali e vantaggi fedeltà premium. Insomma, tutto quello che serve per far sentire i proprietari meno soli davanti alla rata del finanziamento. Con oltre 100.000 proprietari in India, Jeep punta ad espandere i Jeep Club, le esperienze fuoristrada come Jeep Trails e Camp Jeep, e programmi urbani che celebrano l’avventura.

Presente in 70 città con oltre 85 punti vendita, Jeep sta valutando nuove aperture. Perché l’India, dicono, avrà un ruolo più importante nella storia globale del marchio. Non solo come mercato, ma come base di produzione ed esportazione.