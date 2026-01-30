Stellantis: Cappellano ha confermato un nuovo modello a Melfi nel 2028, sarà l’erede di Alfa Romeo Tonale?

Nel corso del nuovo Tavolo Automotive al Mimit avvenuto questa mattina 30 gennaio 2026, il responsabile per l’Europa del gruppo Stellantis Emanuele Cappellano ha confermato che il gruppo automobilistico continuerà a puntare forte sull’Italia. Parlando dei vari stabilimenti Cappellano ha fatto riferimento a quello di Melfi dove dopo un 2025 difficile già nel 2026 la produzione dovrebbe salire e non di poco grazie alla nuova Jeep Compass e alla DS N. 8.

Stellantis: Emanuele Cappellano ammette che nel 2028 a Melfi arriverà un nuovo modello, sarà di Alfa Romeo?

Sempre a proposito dello stabilimento Stellantis di Melfi, Cappellano ha ricordato l’arrivo di altri modelli già nel 2026 che aumenteranno la produzione della fabbrica. Tra questi anche la nuova Lancia Gamma che sarà svelata nella seconda metà dell’anno e un altro modello DS. Sempre a proposito di Melfi il numero uno di Stellantis in Europa ha pure confermato l’arrivo di un altra vettura oltre a quelle già previste senza però dire di quale modello si tratterà. Molto probabilmente potrebbe trattarsi di quel famoso veicolo di Alfa Romeo di cui si parla da tempo e che secondo indiscrezioni sarà prodotto proprio a Melfi su piattaforma STLA Medium.

Anche le nostri fonti ci davano per sicuro da tempo una vettura del biscione per Melfi e si parlava proprio del 2028. Secondo alcuni sarà la nuova Tonale mentre per altri si tratterà di un modello diverso erede indiretto del SUV di segmento. Al momento di questo veicolo sappiamo che sarà lungo 4,6 metri e forse anche oltre e che avrà uno stile ancora più sportivo rispetto a Tonale pur rimanendo un SUV.

Queste anticipazioni sono state fatte in attesa del nuovo piano strategico di Stellantis che sarà rivelato il prossimo 21 maggio a Detroit dal CEO Antonio Filosa che entrerà maggiormente nel dettaglio e probabilmente confermerà l’identità del modello in questione o quanto meno a quale marchio apparterrà. Ricordiamo infine che di questo veicolo di Alfa Romeo si dice che sarà elettrico e ibrido e che avrà anche una versione Quadrifoglio.