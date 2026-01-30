Maserati: sconti fino a 71 mila euro negli USA per le elettriche

Maserati sta facendo una fatica bestiale a vendere le sue auto elettriche. Questo del resto è un fatto noto a tutti e che probabilmente ha provocato il famoso crollo delle immatricolazioni che si è registrato negli ultimi anni. Probabilmente l’ottimismo sulla velocità di adozione della nuova tecnologia da parte dei clienti è stata fin troppo ottimista. Non sorprende dunque che per vedere queste vetture di per se molto costose i concessionari specie in America le stiano provando davvero tutte anche adottando sconti davvero clamorosi.

Sconti fino a 71 mila euro per vendere le auto elettriche di Maserati

Gli sconti fino al 43%, possono tradursi in un risparmio massimo di 71.000 euro. Si tratta di uno dei ribassi più significativi mai visti nel settore auto, applicati alle GranTurismo e GranCabrio Folgore, sia per l’acquisto diretto sia per il leasing. Anche la Grecale Folgore beneficia di una riduzione consistente, pari a 33.500 euro, rendendo i modelli elettrici più convenienti rispetto alle versioni termiche corrispondenti.

I prezzi partivano da circa 200.000 euro per GranTurismo e GranCabrio Folgore, mentre ora scendono sotto i 150.000 euro. La Grecale Folgore passa da oltre 110.000 euro a meno di 90.000 euro. Questa nuova ondata di sconti supera nettamente le promozioni precedenti, che offrivano ribassi attorno al 30%.

Maserati guarda al futuro puntando su tutte le alimentazioni e su motori capaci di conquistare i fan storici, tra cui il V6 Nettuno ibrido, segnando una nuova strategia per tornare protagonista nel segmento premium. Si spera naturalmente che presto venga annunciato un nuovo piano di rilancio del marchio e vengano anche precisati quanti e quali novità arriveranno nei prossimi anni ad arricchire la gamma della casa automobilistica del tridente che il gruppo Stellantis non pare avere intenzione di vendere, come invece si era vociferato negli scorsi mesi, indiscrezioni però smentite dall’azienda.