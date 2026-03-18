Stellantis adotterà la tecnologia Convo in quasi 850 rivenditori del Regno Unito

Stellantis ha avviato nel Regno Unito una collaborazione con Convo per rendere più accessibili i propri showroom ai clienti sordi, introducendo un servizio di interpretariato in lingua dei segni britannica disponibile tramite QR code in circa 850 concessionarie. L’iniziativa coinvolge numerosi marchi del gruppo, tra cui Vauxhall, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Leapmotor, Abarth, Alfa Romeo e DS Automobiles.

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Stellantis collabora con Convo UK per fornire accesso immediato alla lingua dei segni britannica nei suoi punti vendita

Grazie alla tecnologia video ad alta velocità sviluppata da Convo, chi utilizza la BSL può inquadrare il codice presente in salone e collegarsi in tempi molto rapidi con un interprete qualificato. Il cliente comunica così nella lingua dei segni, mentre l’interprete traduce in voce per il personale della concessionaria e viceversa. Il risultato è uno scambio più fluido, naturale e immediato, senza dover organizzare il servizio con anticipo o fissare appuntamenti specifici prima della visita.

Disponibile in quasi 850 punti vendita, la partnership rappresenta una delle più grandi iniziative di accessibilità nel settore automobilistico del Regno Unito. Integrando l’accesso immediato alla lingua dei segni britannica (BSL) direttamente negli ambienti di vendita al dettaglio, i marchi Stellantis stanno definendo un nuovo punto di riferimento per l’inclusività e il servizio clienti nel settore.

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Per molti utenti sordi della lingua dei segni britannica (BSL), visitare una concessionaria auto può essere un’esperienza complicata e stressante, soprattutto quando si tratta di discutere di opzioni di finanziamento, test drive o assistenza post-vendita. Tradizionalmente, i clienti dovevano prenotare in anticipo un interprete o affidarsi ai familiari per la traduzione, con conseguenti ritardi, incomprensioni e una mancanza di autonomia. Introducendo il servizio di interpretariato in BSL su richiesta, Stellantis mira a eliminare completamente queste barriere e a creare un’esperienza davvero inclusiva presso le proprie concessionarie.

Stellantis è all’avanguardia nell’accessibilità della lingua dei segni britannica (BSL) dal 2021, anno in cui Citroën è diventata la prima casa automobilistica nel Regno Unito a integrare il supporto BSL nella propria rete di vendita al dettaglio e di assistenza post-vendita. Questa nuova partnership con Convo rappresenta il passo successivo nell’impegno a lungo termine di Stellantis per costruire una rete di rivenditori più inclusiva e orientata al cliente.

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Eurig Druce, Amministratore Delegato del Gruppo Stellantis UK, ha dichiarato: “Sono davvero orgoglioso di poter fare questo annuncio durante la Settimana della Consapevolezza della Lingua dei Segni. La nostra partnership con Convo rappresenta un importante passo avanti nel supporto che offriamo agli utenti della BSL (British Sign Language) in tutta la nostra rete di rivenditori. Consentendo l’interpretazione immediata della BSL nei nostri punti vendita, rafforziamo il nostro impegno a offrire un’esperienza di acquisto inclusiva e di alta qualità a tutti i nostri clienti, garantendo una comunicazione pienamente accessibile.”

Stellantis

Steph Lotz, General Manager di Convo, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Stellantis in questo importante passo avanti per l’accessibilità nel settore automobilistico. La nostra tecnologia di interpretariato BSL on-demand consente una comunicazione chiara ed efficiente e garantisce che i clienti sordi possano interagire con i concessionari in modo indipendente e con sicurezza. Visitare un concessionario auto non dovrebbe essere un’esperienza complicata e opprimente per chi utilizza la lingua dei segni britannica (BSL), e siamo orgogliosi che Stellantis condivida questa visione. Questa partnership è un chiaro esempio di ciò che diventa possibile quando l’accessibilità viene considerata una priorità aziendale, e non vediamo l’ora di supportare Stellantis nel suo continuo impegno in tal senso all’interno della sua rete di concessionari nel Regno Unito.”