Mopar e Shell ampliano la loro partnership in Brasile: coinvolti anche Peugeot e Citroën

Stellantis amplia in Brasile la collaborazione strategica tra Mopar e Shell coinvolgendo anche Citroën e Peugeot. I due marchi utilizzeranno Mopar Oil by Shell come lubrificante ufficialmente approvato sia per tutta la durata della garanzia sia per gli interventi di manutenzione effettuati nelle concessionarie autorizzate. L’accordo rafforza ulteriormente la presenza di Shell nel post-vendita del gruppo, dopo il ruolo già consolidato assunto dal 2021 come fornitore esclusivo di Mopar Oil per Fiat, Jeep e Ram. La distribuzione può contare su una rete capillare di oltre 1.000 concessionarie sul territorio nazionale, confermando la solidità e l’estensione della partnership tra le parti.

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Tutti i nuovi veicoli Fiat, Jeep, Ram, Citroën e Peugeot venduti in Brasile usciranno dalla fabbrica con l’olio Mopar di Shell

Dall’inizio del 2026, tutti i nuovi veicoli dei marchi Fiat, Jeep, Ram, Citroën e Peugeot venduti in Brasile escono dalle linee di produzione già riforniti con olio Mopar di Shell. Inoltre, Citroën e Peugeot stanno seguendo la stessa strada anche per l’utilizzo di questo olio nei loro servizi di assistenza post-vendita.

Questa iniziativa rafforza l’impegno del gruppo per la qualità e integra ingegneria, produzione e assistenza post-vendita in un unico standard tecnico. Per il cliente, questa partnership garantisce maggiore sicurezza e fiducia, poiché lo stesso standard qualitativo è assicurato in ogni punto della rete nazionale. Ciò accresce la fiducia nel servizio, migliora l’intero processo di manutenzione e aumenta il valore del veicolo nel tempo.

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La qualità dell’olio Mopar by Shell è il risultato della collaborazione tra i team di ingegneri di Shell e Stellantis. Le formulazioni rispettano gli standard globali e sono compatibili con le caratteristiche dei motori più moderni utilizzati dai marchi Stellantis.

Il prodotto viene sottoposto a un ciclo di test approfondito nei cinque laboratori internazionali di Shell. Qui, il lubrificante viene valutato in condizioni estreme di temperatura, clima, carico e funzionamento, garantendo prestazioni costanti in qualsiasi ambiente e minori costi di manutenzione per l’intero ciclo di vita del veicolo.

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Le due aziende stanno inoltre sviluppando congiuntamente soluzioni incentrate sull’efficienza energetica e sulla riduzione delle emissioni. Le formulazioni utilizzano basi sintetiche avanzate e impiegano viscosità inferiori per diminuire l’attrito interno del motore e migliorarne le prestazioni. Test di durata garantiscono che ogni nuovo prodotto sia in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione di Stellantis e con un futuro più sostenibile per la mobilità.

Le concessionarie Citroën e Peugeot hanno iniziato a ricevere lo stesso standard di formazione tecnica già adottato per Fiat, Jeep e Ram. I consulenti sono stati formati per tradurre i concetti ingegneristici di Mopar Oil al cliente in modo chiaro e obiettivo, spiegando come ogni specifica influisca direttamente sulla durata e sulle prestazioni del motore. L’ampliamento di questa collaborazione si inserisce in un movimento globale che ha il Brasile come punto di partenza in Sud America, con l’obiettivo di estenderne l’attuazione anche ad Argentina e Cile.